El Corte Inglés triunfa con este queso: el más vendido por sabor y precio

El Corte Inglés tiene el queso más vendido por su sabor y precio todo un éxito de ventas que puede ser tuyo por mucho menos de lo que imaginas. Una de las cenas rápidas más deseadas y repetidas de este país es una buena tabla de ibéricos con quesos y vino nacional. Un placer en todos los sentidos al que no debemos renunciar y con El Corte Inglés podemos potenciar de la mano de un queso espectacular. Toma nota de un producto que no puede faltar de la lista de la compra esta semana.

El queso más vendido por sabor y precio triunfa en El Corte Inglés

El queso es posiblemente uno de los ingredientes que no pueden faltar en nuestra lista de la compra. Un buen básico que estará disponible a la hora de hacernos la vida mucho más sencilla. Conseguiremos un producto con una gran cantidad de calcio y un sabor impresionante, ideal para combinar con un vino tinto en una cena a la luz de las estrellas.

A la hora de elegir queso debemos tener en cuenta algunas de las características que deberán tener para entrar en nuestra lista de la compra. Un queso para tomar por sí solo, sin nada más que un vino o con un trocito de un pan de pueblo, debe ser el mejor posible para poder disfrutar de todas sus cualidades.

Es un queso 100% ecológico. El Corte Inglés vende esta delicia sin incluir ningún ingrediente fuera de lugar, es una mezcla o combinación de ingredientes que se convertirá en una de las más deseadas del momento. Como se han hecho los quesos de toda la vida, sin nada más que una buena leche y el cuajo que conseguirá darle el acabado que con aceite y el punto de sal necesitamos.

La corteza es comestible, al no llevar ningún producto añadido, algo que no pueden decir todos los quesos. Natural y con una textura de lo más especial, este queso es uno de los productos estrella de El Corte Inglés que no podemos dejar escapar, probarlo y disfrutarlo será un pequeño placer.

Con una curación de unos 4 meses, se consigue crear el queso éxito de ventas de El Corte Inglés, el queso de cabra Bio Oro El Cabecico. Un producto de gran calidad que se vende por un precio de escándalo. Solo nos costará 7,90 euros la pieza de 290 gramos. No dejes pasar la oportunidad de probarlo, es una delicia nacional que por sí solo está increíble.