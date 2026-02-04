Adiós a los cubos de basura feos: IKEA tiene su sustituto más discreto y práctico para cualquier rincón de tu casa

Durante años hemos asumido que el cubo de basura tenía que ser, sí o sí, uno de los elementos menos agraciados de la casa y además cuanto más grande mejor. Da igual que estuviera en la cocina, en el lavadero o escondido en un rincón del garaje ya que su función estaba clara y el diseño pasaba a un segundo plano. Pero esa idea empieza a quedarse atrás. Y buena parte de la culpa la tiene IKEA, que ha sabido convertir a los cubos de basura, un objeto puramente funcional, en algo mucho más discreto, ordenado y fácil de integrar en cualquier espacio.

El ejemplo más claro es el cubo SORTERA, una de esas soluciones que no llaman la atención por extravagantes, sino justo por lo contrario. Blanco, limpio, de líneas sencillas y pensado para adaptarse a la vida real. Ahora, además, se presenta con un precio todavía más ajustado que ha pasado de 9,99 euros a 7,99 euros. Un pequeño detalle que, sumado a todo lo que ofrece, lo convierte en una opción muy a tener en cuenta si estás cansado de ver bolsas, cubos desparejados o soluciones improvisadas. Este no es solo uno más entre los cubo de basura más. Es nuevo invento de IKEA que entiende de forma distinta de entender el orden en casa.

Adiós a los cubos de basura de siempre con lo nuevo de IKEA

Una de las claves del SORTERA es que no intenta destacar. Y eso, en muchos hogares, es justo lo que se busca. Su color blanco y su forma rectangular permiten colocarlo a la vista sin que resulte invasivo, ya sea en la cocina, en una despensa, en un cuarto de limpieza o incluso en un estudio.

Sus medidas, 41 cm de ancho, 55 cm de fondo y 28 cm de alto, hacen que encaje bien debajo de una encimera, junto a un mueble o alineado contra la pared. No es excesivamente alto, lo que ayuda a que no rompa visualmente el espacio, pero sí lo bastante amplio como para ofrecer una capacidad generosa de 37 litros. Ese equilibrio entre tamaño y discreción es uno de sus grandes aciertos.

Una tapa plegable que marca la diferencia

Pero si hay un detalle que define a este cubo es su tapa plegable. No se trata de una tapa convencional que obliga a levantarla por completo, sino de un sistema pensado para cuando necesitas apilar varios cubos uno encima de otro. De este modo, puedes abrirlo cómodamente incluso si tienes otro SORTERA colocado encima, algo especialmente práctico si quieres crear una pequeña estación de reciclaje vertical. Papel, envases, vidrio o incluso residuos orgánicos pueden tener su espacio sin necesidad de ocupar medio cuarto. Además, la tapa viene incluida y ayuda a mantener el contenido fuera de la vista, algo que siempre se agradece, tanto por estética como por higiene.

Ideal para reciclar y para mucho más

Aunque está claramente pensado para el reciclaje de vidrio, metal, plástico, periódicos y residuos similares, este cubo no se limita solo a esa función. De hecho, una de las razones por las que muchas personas lo eligen es su versatilidad. También puede utilizarse para guardar la colada, organizar productos de limpieza, almacenar rollos de papel, material de bricolaje o incluso juguetes. Su diseño robusto y su forma apilable hacen que funcione casi como una caja de almacenaje, pero con la ventaja añadida de la tapa y la capacidad. Eso sí, conviene tener en cuenta que no es adecuado para el exterior. Está pensado para interiores, donde el plástico se mantiene en buen estado y cumple su función durante mucho más tiempo.

Material resistente y fácil de mantener

El cubo de basura SORTERA está fabricado en plástico de polipropileno, con al menos un 20 % de material reciclado. Es un plástico duradero, pensado para el uso diario, que aguanta bien el peso y el paso del tiempo.

En cuanto al mantenimiento, no puede ser más sencillo. Basta con secarlo con un paño seco o limpiarlo con un paño suave humedecido en agua. Si hace falta, se puede usar un limpiador no abrasivo, sin complicaciones ni cuidados especiales. En realidad, es el tipo de producto que no exige atención constante, algo fundamental cuando hablamos de objetos que usamos a diario.

Una solución que encaja en casas reales

No todo el mundo tiene una cocina enorme ni un cuarto de reciclaje independiente. Por eso, soluciones como esta funcionan tan bien. Puedes empezar con un solo cubo y, si lo necesitas, añadir otro más adelante. Apilarlos, separarlos o colocarlos en distintos puntos de la casa. Además, al tener un precio tan ajustado, resulta fácil ampliar el sistema sin que suponga un gasto importante. Por 7,99 euros, pocas opciones ofrecen tanta funcionalidad con un diseño tan limpio.

Por qué está sustituyendo a los cubos tradicionales

Los cubos de basura clásicos, con pedal y más grandes, siguen teniendo su lugar, pero cada vez encajan menos en hogares donde se busca orden visual y aprovechamiento del espacio. El modelo de cubo SORTERA propone ser más discreto, pero ofreciendo más organización y mayor flexibilidad. No intenta ser decorativo, pero tampoco afea el entorno. No ocupa espacio innecesario y se adapta a distintas necesidades. Y eso, en el día a día, se nota.

En definitiva, si estás cansado de ver cubos de basura poco prácticos o difíciles de integrar, este modelo de IKEA se presenta como una alternativa sencilla, económica y sorprendentemente eficaz y además, por un precio de sólo 7, 99 euros.