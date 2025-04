El proyecto de fusión de Indra con el Grupo Escribano, la empresa familiar de su presidente, reconocido este viernes por la compañía, ha puesto en pie de guerra a buena parte del consejo de administración de la tecnológica. Varios miembros del mismo, que solicitan mantener el anonimato, se están planteando dimitir y demandar al presidente, Ángel Escribano, por administración desleal si la operación sigue adelante.

Estos consejeros temen acabar imputados ellos mismos por lo que consideran una operación «a todas luces ilegal». Cabe recordar que el consejo en su conjunto es responsable de los posibles delitos cometidos por una empresa y que los miembros individuales del mismo deben responder con su patrimonio personal a las eventuales indemnizaciones.

Para evitar ese riesgo, que consideran muy elevado, estos consejeros se plantean dimitir de sus cargos si la operación sigue adelante. Y no sólo eso, sino que acto seguido presentarían ellos mismos una demanda contra Ángel Escribano (que sucedió a Marc Murtra al frente de Indra cuando éste fue nombrado presidente de Telefónica) por administración desleal, para certificar por completo su alejamiento de esta decisión.

El presidente de Indra ha encargado a KPMG el análisis de esta posible fusión -más bien absorción de Escribano por Indra-, una operación que llevaba tiempo rumoreándose en el mercado. El grupo Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) posee el 14,3% de Indra, que ha ido comprando para apoyar al Gobierno tras la toma de control de Indra por éste en 2022, en el inicio de la guerra con el fondo Amber de Joseph Oghourlian, máximo accionista de Prisa. Actualmente, la SEPI posee el 25% del capital de Indra y Amber, algo más del 6,2%.

El posible delito deriva de que, con la fusión, Indra asumiría la deuda con la que Escribano ha adquirido este paquete, lo cual iría en contra de los intereses del resto de sus accionistas. Como ha venido informando OKDIARIO, fuentes cercanas al grupo industrial aseguran que éste no tiene capacidad para hacer frente a esa deuda con sus ingresos actuales. Y la solución sería la fusión con Indra, que asumiría la deuda.

Algunas fuentes cercanas a la compañía tecnológica van más allá y apuntan que, en la operación, Indra podría asumir sólo este pasivo pero no el activo correspondiente: sus propias acciones en manos de Escribano. Estas acciones podrían pasar a otra sociedad del opaco entramado empresarial que cuelga del grupo Escribano y quedar fuera del perímetro de la operación. Dicha opacidad se refleja, por ejemplo, en que Escribano no publica cuentas consolidadas.

Valoración de Escribano

Otra cuestión será la valoración de Escribano de cara a esta eventual fusión, tarea compleja debido a esta opacidad contable y societaria, y a que no cotiza en Bolsa. Según las fuentes citadas, «lo único que tiene valor en Escribano es la participación en Indra; su negocio propio no es que no sume, es que debería restar a esa valoración».

Esta valoración también podría agravar el presunto delito de administración desleal, ya que un precio excesivo de Escribano también iría en contra del patrimonio de Indra y de sus accionistas. Y hay sospechas en ese sentido: algunos medios hablan de una valoración de hasta 1.500 millones, lo que sería aproximadamente el doble de lo que vale la participación de Escribano en el capital de Indra.

También hay que tener en cuenta que el propio Escribano y su hermano Javier -también consejero de Indra- deben inhibirse de todo este proceso por el evidente conflicto de interés. De ahí que las negociaciones las vaya a llevar el consejero delegado que nombró Murtra, José Vicente de los Mozos.