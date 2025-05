La candidatura de Gerardo Cuerva, actual presidente de la patronal de pequeñas y medianas empresas, estima que ganará las elecciones en Cepyme este martes a su rival Ángela de Miguel, candidata impulsada por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, por 85 votos y unos 16 puntos de diferencia. Según estimaciones internas de la candidatura de Cuerva, el empresario granadino obtendría el 58% de los votos y De Miguel, el 42% restante.

Fuentes de esta candidatura señalan que «esperan una victoria clara» el martes pese a que finalmente se permitirá el voto delegado, algo que «nos perjudica», precisan, porque el voto delegado abre la puerta a que los vocales con derecho a voto puedan ser presionados.

Cuerva ha denunciado públicamente en varias ocasiones que desde la CEOE se está presionando a los vocales para que voten a la candidata de Garamendi, algo que ellos niegan. «Sin ese voto delegado ganaríamos con el 80% de los apoyos. El voto delegado nos quita un 25% de los votos», explican estas fuentes.

Precisamente el voto delegado ha sido una de las mayores polémicas de estas elecciones en Cepyme. Cuerva trató de eliminarlo del proceso electoral para que los 505 vocales con derecho a voto lo hicieran presencialmente y de manera secreta.

Para ello lo llevó a la votación de una Asamblea de Cepyme sin que el Comité Directivo lo hubiese aprobado antes. La presión de este Comité Directivo obligó a Cuerva a dar marcha atrás y renunciar a ese cambio en las condiciones del proceso electoral.

Cuerva también ha denunciado públicamente que a la hora de completar su lista electoral para el Comité Directivo, hay asociaciones que querían estar en la lista pero que no han podido estar, supuestamente por estas presiones.

Otra de las polémicas de este proceso electoral ha sido la inclusión en la lista de Cuerva de un miembro de Conpymes, patronal impulsada por Pimec, rival de CEOE, organización amadrinada por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, quiere meter en el diálogo social para limitar el poder de la CEOE.

La candidatura de Ángela de Miguel ha calificado de grave que Cuerva haya incluido en su lista electoral a Javier Blanco, presidente de la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos, miembro de Conpymes.

«Esa asociación es de CEOE. Y también de Cepyme. No se puede ser de Cepyme si antes la CEOE no lo ha aprobado. En la CEOE hay una Comisión para estudiar las nuevas incorporaciones, y cuando entran en CEOE, si quieren, entran en Cepyme sin más estudios ni análisis», explican fuentes de Cuerva. «Son miembros de pleno derecho y ¿por qué no pueden estar en los órganos de gobierno?», señalan.

Elecciones en Cepyme

Las elecciones en Cepyme se producen después de la ruptura y la pérdida de confianza entre Garamendi y Cuerva. El empresario granadino coqueteó con una lista alternativa en las elecciones a la CEOE de noviembre de 2023, lo que le sentenció ante Garamendi.

En la candidatura de Cuerva se señala como motivo de la ruptura que el presidente de Cepyme ha sido más duro que Garamendi contra el Gobierno de Sánchez.

La decisión final de los vocales se sabrá este martes. Cuerva estima que ganará por 85 votos de diferencia y De Miguel, que saldrá victoriosa porque tiene asegurados 305 votos por 144 del empresario granadino, como ha publicado este diario este domingo.