Bernabé retuitea el rótulo de Palestina en TVE y le llueven críticas: «A Melody la han hundido ustedes»

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, retuiteó este sábado en sus redes sociales el mensaje lanzado desde la televisión pública en apoyo a Palestina en los prolegómenos del Festival de la Canción de Eurovisión. Una censura implícita a Israel, que no obtuvo el apoyo de la audiencia española que, muy al contrario que la política socialista, se decantó masivamente por la canción de aquel país. El voto del público español dio la máxima puntuación (12) a Yuval Raphael y su tema New Day Will Rise, al igual que otros países. Pero, además, las críticas le han llovido a la delegada de Sánchez en la Comunidad Valenciana en las redes sociales y más concretamente en X, antes Twitter. Una de ellas, concluía afirmando: «A Melody la han hundido ustedes». Se da la circunstancia de que la intérprete de la canción israelí fue una de las supervivientes de la matanza de Hamas el 7 de octubre de 2023, hace menos de dos años, en un festival de música.

Melody ha sido la representante española en esta última edición de Eurovisión. Y, a pesar de haber protagonizado una excelente actuación, no pudo superar la antepenúltima posición. Sólo recibió 10 puntos del público europeo. A ella, le tocó pagar los platos rotos.

En el caso de Pilar Bernabé, que incluyó en su publicación un breve texto en el que se puede leer «Por las más de 50.000 personas asesinadas en Gaza», la mayoría de las respuestas que ha recibido su publicación ha sido de crítica: «De los ucranianos e israelitas… ¿va usted a decir algo? A Melody la han hundido ustedes». Pero, también, ha habido críticas que hacían relación a la gestión del Gobierno de España en la DANA: «No estabas para los valencianos y te preocupas de los terroristas de Hamas», «¿y para los de la DANA cuándo, señora delegada del Gobierno de España que nos ha dejado tirados a los valencianos?».

Se da la circunstancia de que siguiendo con esas críticas a Israel que, como evidenció el televoto español, no secundaron los espectadores, sino todo lo contrario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este lunes que el festival de Eurovisión expulse a Israel tras comparar la invasión de Rusia a Ucrania con el conflicto palestino-israelí en Oriente próximo, tal como ha publicado OKDIARIO.

«Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace tres años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de, nada más y nada menos, competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana, en Eurovisión. Y por tanto, tampoco debería hacerlo Israel, porque lo que no podemos permitir son dobles estándares, tampoco en la cultura», ha dicho el jefe del Ejecutivo nacional durante una intervención en el acto de presentación del informe Los sectores culturales y creativos en España.