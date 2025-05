Decathlon se pasa el juego: ya vende lo que será obligatorio en toda España a partir del 1 de enero

A veces las grandes superficies va un paso por delante a las normativas, anticipándose a lo que viene y poniendo las cosas más fáciles al consumidor. Es justo lo que ha hecho Decathlon al incorporar a su catálogo algo que va a ser obligatorio a partir del 1 de enero de 2026, tal y como marca la DGT. Se trata de la luz de emergencia V-16, un dispositivo que van a tener que llevar todos los coches a partir del próximo año.

Muchos conductores aún no son conscientes de este cambio, pero la cadena deportiva ya tiene en sus tiendas estas luces ( o linternas) y con ello, facilitar el cumplimiento de la nueva normativa. La medida parte de una reforma legal impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), con el objetivo de mejorar la seguridad en carretera. De este modo, el clásico triángulo rojo que tantas veces hemos visto (y colocado con miedo en el arcén) tiene los días contados. A partir de 2026, será sustituido por esta baliza luminosa, más visible, más tecnológica y, sobre todo, mucho más segura. Porque lo que se pretende, sobre todo, es evitar que los conductores salgan del coche en plena vía, exponiéndose a riesgos innecesarios.

El cambio no es menor. Supone una transformación en la forma de actuar ante una avería o un accidente, pero también una evolución hacia la digitalización de la seguridad vial. Gracias a la conectividad del dispositivo, será posible alertar automáticamente a los servicios de emergencia, sin que tengamos que hacer nada más que colocar la baliza sobre el techo del vehículo. Un pequeño gesto que puede marcar una gran diferencia.

Decathlon ya tiene lo que será obligatorio en todos los coches

La V-16 no es sólo una luz. Es una herramienta pensada para proteger al conductor y acelerar la intervención de los servicios de asistencia. Este dispositivo luminoso se coloca sobre el techo del vehículo en caso de avería o accidente y emite una señal intermitente de color amarillo que puede verse a cientos de metros, incluso con niebla, lluvia o durante la noche. Su gran ventaja frente al triángulo tradicional es que no obliga a salir del coche para colocarla, lo que reduce considerablemente el riesgo de atropello en carreteras.

Además, los modelos que cumplen con la normativa definitiva (los que serán obligatorios a partir de enero de 2026) incluyen un sistema de geolocalización conectado con la plataforma DGT 3.0. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que se activa la baliza, se envía automáticamente la ubicación del vehículo a los servicios de emergencia, sin intervención del conductor. Esto permite una respuesta más rápida y una mejor gestión del tráfico.

Cómo es el modelo que vende Decathlon

Decathlon ya tiene a la venta un modelo que cumple con todos los requisitos legales: la linterna LED SOS DP-EL2024-C1, de la marca SOS Road Connected. Su precio es de 52,15 €, y aunque pueda parecer elevado a primera vista, lo cierto es que se trata de una inversión en tranquilidad y cumplimiento legal a largo plazo. De hecho, incluye la conectividad con la DGT sin necesidad de contratos adicionales ni cuotas de mantenimiento, al menos hasta el año 2038.

El diseño del dispositivo es compacto, robusto y fácil de usar. Funciona con batería recargable y tiene una base imantada que facilita su colocación en el techo del coche sin esfuerzo. Una vez encendida, la baliza emite una luz intensa y visible en todas las direcciones, cumpliendo así con los estándares de visibilidad exigidos por Tráfico. Además, su sistema de geolocalización está respaldado por la red de Orange, lo que garantiza una cobertura eficaz en todo el territorio nacional.

Ventajas frente al sistema tradicional

Hasta ahora, la mayoría de los conductores estaba obligada a salir del vehículo, caminar hasta una distancia mínima de 50 metros y colocar el triángulo en plena calzada, muchas veces con tráfico circulando a gran velocidad. Esta maniobra, aparentemente simple, ha sido la causa de numerosos accidentes mortales, sobre todo en vías rápidas. La luz V-16 soluciona este problema de raíz, porque se puede activar desde dentro del vehículo y colocar sin necesidad de caminar por la carretera.

Otra ventaja destacada es la automatización de la alerta. Con el triángulo, el aviso dependía de la llamada del conductor o de otros usuarios. Con la luz conectada, la notificación llega directamente a los sistemas de la DGT, lo que permite avisar a los demás conductores mediante los paneles luminosos de las autopistas y coordinar mejor la asistencia en carretera.

¿Es obligatorio ya? ¿Y qué pasa si no la tengo?

La normativa establece que el uso de esta luz V-16 conectada será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026, pero ya es posible utilizarla en lugar del triángulo si el dispositivo está homologado. Según la normativa, todos los turismos, vehículos mixtos, autobuses y automóviles destinados al transporte de mercancías, deberán llevar esta luz. Las motocicletas y ciclomotores, están exentos pero la DGT recomienda que también la lleven dado que aumenta la seguridad en caso de avería o accidente.

De este modo, no es obligatorio que lleves esta luz todavía, pero sí que es recomendable. Sobre todo porque se trata de un elemento que no solo cumple con la ley, sino que mejora la seguridad propia y la de los demás. Y a partir del 1 de enero de 2026, asegúrate de llevarla porque de no hacerlo sí es posible que te arriesgues a que te acaben multando.