Aviso urgente del Banco de España: hacer esto con tu tarjeta del banco te puede salir muy caro

Hacer esto con tu tarjeta del banco puede acabar saliéndote muy caro, tal y como dice un aviso urgente del Banco de España. Hoy en día cada euro cuenta y lo hace de tal forma que deberemos empezar a estar preparados para lo peor. En estos tiempos que corren, el pago en efectivo es casi algo anecdótico que puede acabar incluso desapareciendo. El dinero en efectivo parece que está dejando de circular por el bien de la comodidad de los medios digitales.

Podemos pagar con una tarjeta de crédito que también ha ido evolucionando con el paso del tiempo y ahora ha acabado siendo muy diferente de lo que era. En especial, si tenemos en cuenta que su uso en estos últimos años ha ido cada vez más en aumento, descubriéndonos todo un mundo, a través de un elemento que ha acabado siendo un básico. Nos ayuda a no llevar dinero encima, pero nos perjudica a la hora de hacer unas cuentas que quizás hace tiempo que no nos salen. Hoy en día lo que podemos hacer con la tarjeta del banco puede ser especialmente peligroso.

Hacer esto con tu tarjeta del banco puede salirte caro

Hemos visto la evolución de una tarjeta de crédito que inicialmente pedía el DNI y la firma. Era una forma de verificar la identidad de la persona que aseguraba que fuera ella la titular de una tarjeta y de una cuenta que suponía un buen dinero a gastar.

Después pasamos a usar un PIN que sin duda alguna lo cambió todo, en especial, cuando aparece. Dependiendo del importe debemos ponerlo o no, aunque muchas veces y más ahora que todo va con el teléfono, sólo debemos colocar nuestro número de acceso a la cuenta o poner la huella digital.

De esta manera descubrimos una forma de verificar la identidad que quizás desconocíamos hasta la fecha y puede acabar siendo un problema mayor. Son días de ver un poco más allá y de tener en consideración un sistema de pago y de verificación que puede tener sus inconvenientes.

Nos enfrentamos a una situación que puede significativa y que ha sido motivo de alerta del Banco de España. Por lo que, quizás debemos empezar a pensar en este sistema de pago como algo más destacado. Deberemos comprobar estos datos, antes que nada.

El Banco de España lanza un aviso urgente

Siempre que pagues con tarjeta comprueba el importe, debe coincidir con el recibo o la factura o tienes un problema. Nos hemos acostumbrado tanto a hacer este tipo de pago de forma automática que quizás estaremos ante una situación que puede cambiarlo todo.

Un importe elevado puede suponer un problema para la persona que debe pagarlo. En especial, si estamos ante una tarjeta de crédito mucho cuidado, podemos pagar meses y meses una deuda que hasta la fecha quizás no habíamos ni tenido en cuenta.

Los expertos de Kaspersky nos advierten de un robo de tarjetas a través del teléfono o de los dispositivos móviles cada vez más frecuente. Según estos expertos: «Los ciberdelincuentes podrían vincular decenas de tarjetas a un teléfono inteligente sin intentar gastar dinero inmediatamente desde ellas. Este teléfono inteligente, repleto de números de tarjetas, se revende luego en la red oscura. A menudo, transcurren semanas o incluso meses entre el phishing y el gasto. Pero cuando llegue ese desagradable día, los delincuentes podrían decidir derrochar en artículos de lujo en una tienda física simplemente realizando un pago sin contacto desde un teléfono lleno de números de tarjeta suplantados. Otra posibilidad es que creen su propia tienda falsa en una plataforma de comercio electrónico legítima y cobren dinero por productos inexistentes. Algunos países incluso permiten retiradas de cajeros automáticos utilizando un teléfono inteligente con tecnología NFC. En todos los casos anteriores, no se requiere confirmación de la transacción mediante PIN u OTP, por lo que el dinero puede desviarse hasta que la víctima bloquee la tarjeta. Para agilizar la transferencia de carteras móviles a compradores clandestinos, así como para reducir el riesgo de quienes realizan pagos en tiendas, los atacantes comenzaron a utilizar una técnica de retransmisión por NFC apodada Ghost Tap. Comienzan instalando una aplicación legítima como NFCGate en dos teléfonos inteligentes: uno con la cartera móvil y las tarjetas robadas, el otro utilizado directamente para los pagos. Esta aplicación transmite, en tiempo real a través de Internet, los datos NFC de la cartera del primer teléfono a la antena NFC del segundo, que el cómplice de los ciberdelincuentes (conocido como “mula”) pulsa en la terminal de pago. La mayoría de las terminales de las tiendas físicas y muchos cajeros automáticos son incapaces de distinguir la señal retransmitida de una original, lo que le permite a la mula pagar fácilmente productos (o tarjetas regalo, que facilitan el blanqueo de los fondos robados). Además, si la mula es detenida en la tienda, no hay nada incriminatorio en el teléfono inteligente, solo la aplicación legítima NFCGate. No hay números de tarjetas robadas, ya que están escondidos en el teléfono inteligente del cerebro de la operación, que puede estar en cualquier parte, incluso en otro país. Este método les permite a los estafadores retirar grandes sumas de dinero de forma rápida y segura porque puede haber varias mulas pagando casi simultáneamente con la misma tarjeta robada».