La defensa de Roland Garros empieza en Murcia: la hoja de ruta de Alcaraz antes de París

Carlos Alcaraz firma una exhibición de vigorosidad en Roma y sonríe feliz, posa triunfante con el Masters 1.000 romano que celebra por primera vez. Saluda el último al juez de silla y vuelve a situarse en el centro de la foto, el protocolo del campeón. Se impone (7-6, 6-1) por cuarto partido consecutivo a Sinner, quien se postra al murciano y se rinde ante su gente. «Eres el tenista más fuerte sobre tierra», le dice. Alcaraz asiente mientras en el horizonte ya atisba una ciudad y un torneo, París y Roland Garros.

La hoja de ruta de Carlitos comenzó a trazarse desde que venció a Sinner. El alzamiento del trofeo al cielo de Roma fue la representación a la que Alcaraz puso voz posteriormente. «Ahora toca disfrutar de la victoria con la familia, amigos y equipo. Me tomaré unos días de descanso para asimilar lo que he conseguido y a partir de ahí ya me enfocaré en Roland Garros», detalló.

Lo cierto es que lo segundo es una consecuencia de lo primero. El enfoque del que hace gala comienza a partir del descanso que menciona. Alcaraz se encuentra junto a su familia en Murcia, donde pasará el inicio de la semana hasta el miércoles que será cuando se desplace a París para acudir a la presentación del torneo y actos publicitarios. Mientras que su primer entrenamiento será el jueves. Lo que se traduce como tres días sin tocar una raqueta.

Alcaraz es amigos de los descanso para desconectar del tenis. Es su manera de recarga la batería. En la retina están sus escapadas a Ibiza en 2023 y 2024 que desembocaron en sendas conquistas sobre la hierba de Wimbledon. Ese mismo jueves, cuando el murciano lleve a cabo su primer entrenamiento en la capital francesa, se realizará el sorteo del torneo. Carlitos actúa como segundo cabeza de serie tras arrebatar el número dos del ranking a Zverev.

Alcaraz va a Roland Garros tras hacer historia

Su triunfo en Roma le permite llegar lanzado a París después de conseguir la triple corona de Masters 1.000 en tierra batida. Doble victoria en Madrid (2022 y 2023) y los triunfos en Montecarlo y Roma de este año. El murciano cierra el círculo y entra en la historia. Únicamente cuatro tenistas habían sido capaces de ganar los tres Masters 1.000 de arcilla desde que se establecieran en el circuito. Marcelo Ríos se impuso en Montecarlo 1997, Roma 1998 y Hamburgo 1999.

Cabe recordar que la ciudad alemana precedió a Madrid. El brasileño Gustavo Kuerten logró triunfos en 1999 en Montecarlo y Roma y Hamburgo 2000. Rafa Nadal fue el tercero en unirse al selecto club y con el tiempo en convertirse en el más laureado de todos. Sus 11 coronas en Montecarlo, 10 en Roma y 6 entre Hamburgo (1) y Madrid (5) así lo atestiguan. Las tres raquetas mencionadas agregaron la de Djokovic en 2013, cuando se coronó por primera vez en Mónaco, luego reeditaría título en 2015. También se impuso seis veces en Roma y tres en Madrid.

El selecto club de cuatro, que no cuenta con la inscripción de Federer, quien no se impuso ni en Roma ni Montecarlo, tiene desde este domingo un nuevo integrante tras el firme partido del murciano. El mejor tenista de la historia en tierra batida es español y el mejor de la actualidad en tierra batida también es español. Alcaraz se hace perenne en la Ciudad Eterna y presenta su firme candidatura para reinar en Roland Garros.