Mazón lleva a Madrid el «abandono» de Sánchez tras la DANA: «Necesitamos que Feijóo sea presidente»

El presidente de la Generalitat Valenciana y máximo responsable, también, del PP en esta Comunidad, Carlos Mazón, ha denunciado este lunes en Madrid el «abandono» de Pedro Sánchez tras la DANA. Mazón ha puestos en contraposición a ese abandono el apoyo que sí está recibiendo del Partido Popular y su presidente, Alberto Núñez Feijóo. «Es fundamental que Alberto Núñez Feijóo sea presidente», ha manifestado a este respecto Carlos Mazón: «Lo necesitamos como nunca y no solamente para la reconstrucción».

Carlos Mazón ha asistido este lunes a la Junta Directiva del Partido Popular, que ha presidido en Madrid el propio Feijóo. Mazón ha acudido a ese cónclave del PP acompañado del secretario general de los populares de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca. De facto, se ha tratado de la primera gran cita del PP a la que Carlos Mazón ha asistido desde la DANA de este 29 de octubre. Desde entonces, todo su tiempo ha estado dedicado a la reconstrucción y a la recuperación después de la riada.

Por ello, ha sido también la primera vez que el presidente del PP valenciano ha llevado directamente a Madrid el «abandono» de Sánchez y su Gobierno. De hecho, ha destacado que la Generalitat Valenciana está afrontando y sufragando «a pulmón y a una sola apuesta a fondo perdido» todos los gastos de los centros educativos, sanitarios y sociales y de las infraestructuras.

El presidente valenciano ha hecho hincapié en que en la Comunidad Valenciana «necesitamos que el Partido Popular llegue al Gobierno». Mazón, en referencia al actual Gobierno de España, ha explicado que: «Cuanto más apoyo necesitamos no nos responden a los fondos europeos para la catástrofe». Y ha denunciado, también, en referencia directa al Ejecutivo de Pedro Sánchez que: «No avanzan con las ayudas y no se están haciendo las obras para evitar que esto vuelva a pasar».

Mazón ha denunciado, además, en Madrid, que el Gobierno de Pedro Sánchez está dejando «sin agua» el trasvase Tajo-Segura, reduciéndolo a menos de la mitad y sin «ninguna justificación política». Y ha insistido en la necesidad de un cambio de dinámica y del fin «de no atender a los valencianos», lo que está provocando un «colapso en las ayudas y el retraso en las obras de reconstrucción, que nosotros -en referencia a la Generalitat Valenciana- sí estamos haciendo».

Frente a ello, Carlos Mazón ha destacado que Alberto Núñez Feijóo «sí tiene un plan, tiene fondos, sabe lo que tiene que hacer y lo hará lo antes posible». Y que su compromiso es el de trabajar para la reconstrucción.