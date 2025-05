La BBC se carga a Gary Lineker por compartir un vídeo antisemita con el emoticono de una rata

La BBC ha anunciado este lunes la salida del ex futbolista Gary Lineker, su presentador mejor pagado, cuando finalice la temporada, por lo que no comentará el Mundial de fútbol de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México como estaba previsto.

Y es que el legendario ex futbolista británico compartió en las historias de su cuenta en Instagram un vídeo de la cuenta Palestine Lobby sobre el sionismo que venía acompañado de un emoticono de una rata, un símbolo asociado al antisemitismo.

Este vídeo causó una gran indignación entre la comunidad judía, que exigió a la BBC el despido inmediato de Lineker. Esto llevó al ex jugador inglés a eliminar dicha publicación de su cuenta y pidió disculpas a través de su representante, que justificó al presentador recalcando que no se había percatado del emoticono en el momento de compartir esa publicación.

Cierto es que después de su retirada de los terrenos de juego, Lineker comenzó a colaborar con la BBC en 1995. Sin embargo, en los últimos años ha estado involucrado en importantes controversias como esta última publicación. «Gary Lineker dejará su puesto de presentador tras la conclusión de ‘Match of the Day’ -su programa deportivo estrella- para la temporada 2024/25», señala la cadena pública británica, mientras que el ex futbolista aseguró en otro comunicado que «dar un paso atrás ahora» es «una acción responsable».

Gary Lineker expected to leave BBC sooner than planned after antisemitism row https://t.co/xHRSBi7FWa — BBC News (World) (@BBCWorld) May 19, 2025

«Gary no se percató del icono añadido por el autor original. Si lo hubiera notado, jamás lo habría compartido», afirmó su agente en un comunicado que no pudo evitar la salida de Gary Lineker de la BBC. Cabe recordar que el ex futbolista de 64 años militó en el Barcelona a finales de los años 80, además de otros equipos, y siempre destaco como goleador en la selección inglesa.