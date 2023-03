El ex futbolista inglés, Gary Lineker, ha vuelto desde este lunes a la BBC como presentador de su habitual programa del que fue despedido el viernes pasado por unas controvertidas declaraciones donde comparó al gobierno del conservador, Rishi Sunak, con la Alemania de Hitler en lo que se refiere a su política migratoria. La BBC, como canal televisivo público financiado con los impuestos de los contribuyentes británicos (170 euros al año), prohíbe las declaraciones de carácter político de forma pública a sus presentadores.

Si bien Lineker no es un trabajador de la corporación y factura la no desdeñable cantidad de 1,5 millones de euros por hacer un programa semanal (El partido del día, el cual por cierto, tuvo medio millón más de espectadores sin Lineker el pasado sábado), el ex futbolista es percibido por la ciudadanía como una institución dentro de la BBC. Por ello, la readmisión del ex jugador de fútbol ha sido entendida como una rendición ante la izquierda por parte de los directivos de la corporación, críticas que han elevado el tono en las últimas horas hasta pedir incluso la dimisión del director general, Tim Davie.

“La patética capitulación de la BBC, a Gary Lineker por sus tuits políticos marca un punto de inflexión del final del camino para la tarifa que se le paga anualmente por parte de los ciudadanos a la cadena de televisión”, aseguraron varios parlamentarios conservadores este lunes. La crítica fundamental contra Lineker, además del exabrupto demagógico que lanzó, es que los británicos no pueden estar pagando un impuesto obligatorio para costear una televisión desde la que luego se hace apología política o se pretende adoctrinar a la población.

El salario de Lineker anual por presentar un programa a la semana supera los 1,5 millones de euros

El diputado conservador, Philip Davis, cree que la readmisión del ex futbolista al frente de su programa, como si nada hubiera ocurrido, sin ningún tipo de aviso sobre sus mensajes en redes sociales y encima pidiéndole perdón, “ha causado un daño catastrófico en la reputación e imparcialidad de la corporación”. “En su epitafio se leerá ‘Gary Lineker, el hombre que destruyó la licencia de la BBC’”, añadió. Para él, toda esta crisis ha sido obra del famoso futbolista y sus amigos de la izquierda en la BBC.

Reglas de imparcialidad

Por otro lado, el diputado conservador, Tom Hunt, manifestó que “la BBC no debería esconderse detrás de estos contratos con personal externo como una manera de evitar las reglas de imparcialidad. Si ellos reciben millones de libras de los contribuyentes y son percibidos como presentadores de la BBC claro que tienen que someterse a los mismos deberes de imparcialidad de la corporación“. El salario de Lineker anual por presentar un programa a la semana supera los 1,5 millones de euros.

Lineker, aseguró a través de nuevos tuits desafiantes que él tenía muchas ganas de volver a la BBC este fin de semana, y sugirió que algunos de sus detractores son unos “intolerantes”. “A pesar de las dificultades de los últimos días, nada comparable con el hecho de tener que huir de tu hogar por una persecución o guerra para buscar refugio en una tierra lejana, me resulta conmovedor la empatía mostrada por todos ustedes en este terreno. Somos todavía un país altamente tolerante, acogedor y generoso. Gracias”, manifestó.

Contrato ambiguo

De acuerdo con las opiniones de algunos de los miembros que trabajan dentro de la corporación, el contrato con el presentador ofrece numerosas ambigüedades que impiden forzarle a que siga las reglas de la institución, algo que, sin embargo sí que afecta al resto del personal, a la hora de hacer comentarios políticos. Algunos medios británicos informaron este lunes que los abogados de la BBC advirtieron que Lineker no podía ser despedido sin una indemnización multimillonaria.

La crisis vivida en los últimos días contra la BBC provocó incluso una protesta de apoyo al exjugador en los aledaños de la televisión en su sede de Salford y se extendieron rumores de que la Premier League podría favorecer a la competencia de cara a las negociaciones sobre los derechos de retransmisión de la próxima temporada.

Todo ello condujo a que el director general de la televisión británica, Tim Davie, asegurara que “Gary es un elemento muy valioso de la BBC como también sé todo lo que la BBC significa para Gary”. En respuesta a las palabras de Davie, el ex jugador le alegró los oídos al director general, manifestando que “me gustaría agradecer a Tim Davie la comprensión mostrada en estos difíciles días. Su trabajo de mantener contentos a todos es prácticamente imposible, particularmente en lo que se refiere a imparcialidad. Estoy encantado de que continuemos peleando juntos la buena batalla”.

Pero el director general se disculpó no sólo ante Lineker, sino que también lo hizo al personal del canal, demás presentadores, espectadores y radioescuchas. Con el fin de poner punto y final a esta crisis desatada, la BBC se prepara para revisar su guía sobre imparcialidad para presentadores externos como Lineker. También anunció una revisión de lo que se puede publicar en redes sociales.