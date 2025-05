Edurne habla de su separación de David de Gea y confirma los rumores: «Yo no dejé de…»

Tras más de una década juntos, la relación entre Edurne y David de Gea ha atravesado distintos cambios, desde mudanzas internacionales hasta nuevos retos profesionales. Ahora, con el reciente fichaje del portero por la Fiorentina, la pareja vuelve a enfrentarse a una situación que, lejos de resultar extraña, ya forma parte de su vida cotidiana: la separación física debido a sus compromisos laborales. Todo está confirmado y hay unas declaraciones que no dejarán a nadie indiferente.

«David y yo estamos acostumbrados. Llevamos 14 años juntos, vivimos en Manchester mucho tiempo y yo no dejé de trabajar en España. Conocemos esta dinámica y nos va bien. Estoy acostumbrada», ha explicado Edurne durante una entrevista que ha salido publicada hace poco. Estas palabras confirman lo que muchos suponían: la distancia no es un obstáculo para la estabilidad de la pareja, sino una condición con la que han aprendido a convivir con normalidad.

La mudanza de De Gea a Italia ha llevado a Edurne a organizarse de una manera aún más eficiente para equilibrar su vida personal y profesional. «No me he mudado en sí, vuelvo a viajar, vuelvo a los aviones», declaró la cantante en un evento en Madrid. Aunque la idea de un cambio de residencia no está sobre la mesa, la artista asegura que contar con el apoyo de sus seres queridos hace que la transición sea mucho más sencilla: «Lo estoy llevando muy bien porque tengo bastante ayuda, tengo unos padres maravillosos».

La boda de Edurne y David de Gea

Desde que se conocieron en 2011, Edurne y De Gea han mantenido una relación marcada por los viajes y la distancia. Mientras el portero consolidaba su carrera en el Manchester United, la cantante se afianzaba en la industria musical y televisiva en España. Con el tiempo, han logrado una estabilidad que les ha permitido construir una familia y compaginar sus carreras sin mayores inconvenientes. Hace unos años se casaron durante una boda que dio mucho de qué hablar. A pesar de que ambos son discretos, mantuvieron una actitud muy generosa con la prensa.

Edurne se encuentra en una de las etapas más prolíficas de su carrera. Tal y como hemos descubierto, sigue sumando proyectos a su ya extenso currículo. Recientemente participó en varias iniciativas musicales y televisivas en España, demostrando que su decisión de mantenerse activa en su país natal no ha cambiado pese a los movimientos profesionales de su pareja.

Un matrimonio unido

La relación entre Edurne y De Gea ha demostrado que la distancia no es un impedimento cuando existe compromiso y comprensión mutua. A lo largo de los años han sabido sortear las dificultades que implica vivir en distintos países, reforzando su vínculo y formando una familia junto a su hija, Yanay. Para ellos, la separación física no representa una crisis, a pesar de que muchos insinúen lo contrario.

Edurne ha confesado que, a pesar de los constantes cambios en sus vidas, la clave de su relación ha sido la confianza. Con nuevos desafíos profesionales en el horizonte, Edurne y David de Gea continúan demostrando que su amor es más fuerte que la distancia. Mientras la carrera del guardameta sigue evolucionando en Italia, Edurne sigue brillando en su faceta musical, reafirmando su posición como una de las artistas más versátiles del mundo del espectáculo. Como todo el mundo sabe, ha empezado una nueva etapa fuera de Telecinco, pero seguirá vinculada a la pequeña pantalla. Eso sí, habrá que esperar para verla en acción.

El lado más humano de Edurne

A pesar de los constantes desplazamientos y su apretada agenda, la protagonista de nuestra noticia sigue comprometida con causas benéficas. Recientemente, participó en un concierto en Valencia con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a los damnificados por el reciente desastre natural en la región. Durante el evento, su hermano, David, compartió con los medios su admiración por la artista, describiéndola como «un ejemplo a seguir». Además, elogió a su cuñado, De Gea, señalando que es «una persona excepcional, fuera de serie y estrella mundial en todos los sentidos».

La implicación de Edurne en este tipo de iniciativas no es nueva. La cantante también formó parte de la segunda gala benéfica organizada por la iniciativa EQUAL, en colaboración con la asociación MIM (Mujeres en la Industria de la Música). En este evento, donde se lograron recaudar 57.000 euros destinados a la formación de mujeres en la producción musical, compartió escenario con artistas como Aitana, Vanesa Martín, Rozalén y Lola Indigo.

Edurne también ha sido embajadora de varias iniciativas de concienciación social, como la lucha contra el acoso escolar y el apoyo a niños con enfermedades raras. Su lado humanitario confirma que la fama no le ha hecho perder la cabeza, al contrario. Sabe perfectamente de dónde viene, dónde va y qué espera de la vida.