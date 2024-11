Confirmado el mayor giro de Hacienda: adiós al pago de los 4.000 euros a los mutualistas

La Agencia Tributaria ha dado un giro inesperado en el proceso de devoluciones que estaba llevando a cabo con los pensionistas que contribuyeron a antiguas mutualidades laborales. Tras años de espera, muchos mutualistas estaban recibiendo devoluciones por cantidades significativas, entre 3.000 y 4.000 euros, debido a un fallo que afectó a los trabajadores de sectores específicos en la década de los setenta. Sin embargo, una enmienda propuesta recientemente podría frenar estas devoluciones, poniendo en pausa los reembolsos que aún estaban pendientes. Este cambio se implementará a partir del 1 de enero de 2025, dejando en incertidumbre a los pensionistas que aún no han recibido su reembolso.

A lo largo de 2024, Hacienda ha avanzado en este proceso de devoluciones, reembolsando hasta ahora 1.247 millones de euros de los 1.700 millones que tenía previsto destinar. Sin embargo, todavía quedan pendientes 453 millones de euros, lo que genera dudas sobre el futuro de las devoluciones para aquellos que esperaban recibir su parte. Una enmienda, impulsada por el PSOE dentro del Proyecto de Ley que también propone un impuesto mínimo del 15% para grandes empresas, establece que las solicitudes de devolución pendientes serán detenidas temporalmente mientras se reorganizan los procedimientos de devolución. Este cambio llega después de una serie de sentencias del Tribunal Supremo que obligaron a Hacienda a rectificar el trato fiscal que se dio en su día a las aportaciones a mutualidades. Durante años, estos trabajadores tributaron sobre el 100% de sus pensiones cuando, según el Supremo, deberían haberlo hecho únicamente sobre el 75%. Aunque esta sentencia abrió la puerta a las devoluciones, la nueva normativa podría complicar el acceso a estos reembolsos en el futuro.

Adiós al pago de los 4.000 euros a los mutualistas

La decisión de Hacienda de frenar estas devoluciones no es arbitraria. Uno de los problemas que se ha detectado es la saturación de solicitudes erróneas o incompletas debido a la confusión entre los contribuyentes. En muchos casos, han sido los hijos o nietos de los pensionistas quienes han gestionado estos trámites en nombre de sus familiares, pero, al no estar familiarizados con los procedimientos, han cometido errores en los formularios, lo cual ha provocado retrasos en el procesamiento.

El secretario general de los técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, explicó que esta medida busca «poner un poco de orden en las solicitudes», para asegurar que los casos sean procesados correctamente. La Agencia Tributaria lanzó en marzo un formulario electrónico para simplificar el proceso, pero el alto volumen de solicitudes y los errores en la presentación han causado problemas. A partir del próximo año, todas las solicitudes deberán ser revisadas y clasificadas adecuadamente para poder proceder con las devoluciones.

Con el nuevo sistema, Hacienda diferenciará dos procedimientos: uno para quienes aún no han presentado la declaración de la Renta y desean reclamar la devolución, y otro para quienes ya presentaron una declaración y necesitan una rectificación de la autoliquidación. Esta reorganización, aunque necesaria para evitar confusiones, representa una complicación adicional para los afectados que no habían completado sus trámites.

Las consecuencias para los mutualistas a partir de 2025

A la espera de recibir su pago de hasta 4.000 euros, muchos mutualistas tendrán que estar atentos al 1 de enero de 2025 en caso de que todavía no hayan cobrado, dado que a partir de esa fecha, todas las solicitudes que no hayan sido procesadas serán cerradas. Esto implica que los interesados deberán volver a presentar sus reclamaciones y aportar la documentación requerida para que el proceso se ajuste al nuevo esquema de Hacienda. Además, quienes presenten la solicitud en nombre de un pensionista deberán contar con una autorización formal para que Hacienda pueda tramitar la reclamación en el procedimiento adecuado.

Por otro lado, no olvidemos que aunque no se haya recibido todavía el reembolso eso no quiere decir que hasta acabar el año, no se pueda recibir. Hacienda cuenta con un plazo de seis meses desde la finalización de la campaña de la Renta (el 1 de julio) para efectuar los pagos pendientes. Si el reembolso no se realiza en este tiempo, los beneficiarios pueden reclamar intereses de demora, calculados a un tipo anual del 4,0625%. Esto significa que, si la devolución se realiza después del plazo establecido, el pensionista podría recibir un interés proporcional a los meses de retraso en el pago.

No obstante, a pesar de la promesa de estos intereses, la espera continúa siendo una preocupación para muchos afectados. A medida que se acerca la fecha límite de enero, los mutualistas deberán estar atentos a los cambios y cumplir con los nuevos requisitos para poder recibir sus devoluciones sin mayores problemas.

En conclusión, este giro en la política de devoluciones de Hacienda marca un antes y un después para miles de mutualistas que esperan devoluciones de hasta 4.000 euros. Y es que aunque los reembolsos ya realizados representan un alivio para muchos, el cambio en el proceso y la fecha límite de enero obligarán a los pensionistas a estar atentos y actuar con rapidez si desean recibir el dinero que se les debe.