El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), ha descendido un 1,3% en el cuarto trimestre del año, lo que supone su mayor caída desde el mismo trimestre de 2023, cuando retrocedió un 2%.

De esta forma, con el descenso de la confianza empresarial para el siguiente periodo de octubre-diciembre, se rompe con una racha de tres trimestres de incrementos consecutivos.

Además, el balance de expectativas, que es la diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas, se situó en el cuarto trimestre de este año en 7,9 puntos, frente a los 9,6 puntos del trimestre anterior, según esta estadística. Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será favorable entre octubre y diciembre de este año se ha situado en el 21,5%, lo que supone 2,2 puntos menos que el comunicado en el trimestre anterior.

Mientras que los que piensan que su negocio evolucionará en el cuarto trimestre de manera normal han aumentado desde el 62,2% del trimestre anterior al 64,9%, al tiempo que ha disminuido la proporción de empresarios que esperan una evolución desfavorable de su negocio, desde el 14,1% al 13,6%.

Por su parte, el balance de situación, diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado, ha empeorado 3,6 puntos respecto al trimestre anterior, pasando de 10,6 puntos en el tercer trimestre a 7 puntos en el cuarto.

Este retroceso del indicador de situación actual es resultado del descenso de establecimientos empresariales que piensan que su negocio evolucionó de manera favorable en los tres últimos meses y del repunte de los que opinan que se comportó de manera negativa.

Así, en cuanto al último trimestre ya finalizado (tercer trimestre de 2025), el ICEA muestra que el 21,9% de los establecimientos empresariales tienen una opinión favorable sobre cómo funcionó su negocio en esos tres meses, frente al 14,9% de establecimientos que han apreciado una evolución desfavorable en este periodo y al 63,2% que hablan de normalidad.

Estos porcentajes fueron del 23,3%, del 12,7% y del 64%, respectivamente, en el trimestre anterior.

El ICEA, que tiene una periodicidad trimestral y es comparable a nivel europeo, se elabora a partir de una muestra representativa de establecimientos empresariales.

La confianza empresarial baja en 12 comunidades

Por otro lado, la confianza empresarial bajó en el cuarto trimestre de 2025 respecto al trimestre previo en doce comunidades autónomas y subió en cinco.

Los mayores retrocesos se produjeron en Baleares (-4,5%), Cantabria (-4,2%) y Madrid y Cataluña (-1,9% en ambos casos), mientras que los únicos repuntes de la confianza empresarial se los anotaron Canarias (+1,7%), Murcia (+0,4%) y Castilla-La Mancha, Galicia y País Vasco, las tres con alzas del 0,3%.

Para la elaboración de este indicador se toma como referencia metodológica la OCDE, el Ifo alemán y, sobre todo, el Tankan japonés, que elabora el Banco Central del país nipón.