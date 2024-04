El condimento que, mezclado con el café, ayudaría a prevenir el olvido y aumentar la concentración

Los beneficios del café y sus componentes para la salud son destacados, pero lo que más sorprende a los científicos es que esta infusión podría resultar incluso más interesante si se la combina con ciertos alimentos. Gracias a una investigación reciente, desde hace poco sabemos sobre un condimento que, mezclado con el café, ayudaría a prevenir el olvido y aumentar la concentración. ¿Te imaginas de cuál se trata y qué otras propiedades tienen? ¡Veámoslo!

Nos referimos a una especia aromática derivada de la corteza interna del árbol Cinnamomum que durante muchísimo tiempo ha formado parte de la gastronomía tanto internacional como nacional. Nuevos estudios han dictaminado que más allá de sus propias ventajas, la canela podría ser una mejor opción aún si se la combina con café. Al unirse, tendrían efectos «sinérgicos» en el cerebro y el cuerpo.

El condimento mezclado con el café

Un elemento típico de la medicina tradicional

La canela ha sido adoptada desde siempre por diversas civilizaciones y sociedades que apreciaban su impacto positivo y prácticamente inmediato en la salud. Sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios, que fueron detectados por los científicos conforme fue posible investigar, la convierten en una gran alternativa natural a los suplementos que protegen el cerebro de la inflamación y el daño oxidativo.

¿Por qué esto es importante? Porque son dos de los factores principales causantes de las afecciones mentales. Entre ellas, patologías como la pérdida de la memoria y la disminución de las funciones cognitivas.

Si los ya conocidos efectos de la canela se multiplican al interactuar con el café dentro del organismo, entonces podríamos estar en presencia de un remedio natural indispensable en el tratamiento de los pacientes a los que se les ha diagnosticado alguna enfermedad mental. Por otro lado, su ingesta debería ser recomendada para quienes tienen antecedentes familiares o predisposición genética a tales problemáticas. Pero, ¿a qué se deben todos sus beneficios?

El papel del cinamaldehído

Al parecer, la clave está en sustancias como el cinamaldehído, que actúa como un neuroprotector que estimula la generación de nuevas conexiones neuronales en el cerebro. La producción de nuevas neuronas es crucial para evitar o retrasar el Alzheimer y otros trastornos cuya prevalencia ha aumentado muchísimo.

Claro que, si a eso le sumamos los antioxidantes del café, podríamos afirmar que no hay mejor «maridaje» posible para tus desayunos o tus meriendas.

Roshni Graves, profesora adjunta de la Universidad de California en Santa Bárbara e investigadora de los efectos de la canela en individuos con Alzheimer, comentó en su momento que podía trazarse un curioso paralelismo entre esta sustancia y las quemaduras. Dijo «tomemos, por ejemplo, las quemaduras solares, una forma de daño oxidativo. Si usaras sombrero, podrías proteger tu cara y cabeza de la oxidación. En cierto sentido, este cinamaldehído es como una gorra». Así lo explicó en un informe difundido por la revista Science Daily en el que se analiza a fondo la capacidad potencial para prevenir el Alzheimer de la canela.

Efectiva también contra la diabetes: condimento mezclado con el café



Casi como consecuencia directa de esa capacidad potencial para prevenir el Alzheimer, la canela es además efectiva contra la diabetes tipo 2. Es decir, aquella que se diagnostica en seres humanos adultos. Casi el 70% de las personas con diabetes tipo 2 acaban desarrollando Alzheimer. Incluso, algunos discuten si en realidad el Alzheimer no es una variante de la diabetes. Polémicas al margen, de nuevo la canela es aconsejable en este caso.

Las pruebas en diabéticos han demostrado que redujeron su nivel de azúcar en sangre hasta en un 24% al consumir de 1/2 a 2 cucharaditas de canela durante 40 días. Es decir, el consumo de canela puede ser doblemente útil si lo que intentamos es que nuestro sistema inmune esté a salvo de esas afecciones.

Claro que para que el metabolismo absorba sustancias como el cinamaldehído, tenemos que asegurarnos de llevar una ingesta regular. Y eso no es tan sencillo.

¿Cómo añadir la canela al café fácilmente?

Hay infinitos modos de disfrutar de la combinación de canela y café en la dieta. Una alternativa es añadir una pizca de canela molida al café recién preparado. Eso no sólo le dará un sabor especial y aumentará su valor nutricional.

Asimismo, podría contribuir a que añadas menos azúcar al café. El exceso de ésta es peligroso para la salud. Para no correr riesgos a largo plazo, procura sustituir el azúcar de tu café por una pizca de canela molida. Las primeras semanas puede que te cueste un poco, pero te acostumbrarás y al cabo de un mes ya no hará falta añadir dos o tres cucharadas de azúcar a tus infusiones calientes.

En cuanto a los límites, no deberías beber más de tres tazas de café al día. Siempre que no superes esa cantidad, y no añadas más que una pizca de canela por taza, no deberías tener inconvenientes con la combinación de estos elementos. Y si eso no te convence, opta por la canela como aceite esencial o suplemento.