La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha pedido que se libere a este organismo de tener que informar cada vez que hay un concurso de emisión de derechos de fútbol, teniendo en cuenta que no «hacen caso nunca». «Voy a intentar hacer la petición de que liberen por favor a la CNMC de tener que informar cada vez que hay un concurso de derechos de fútbol, pues en los informes en el que decimos que no se concedan los derechos por más de 3 años no hacen caso nunca» afirma la presidenta de la CNMC.

Fernández se ha referido este lunes en Madrid, en un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, a los informes que emite la CNMC sobre el concurso de emisión de derechos de fútbol. «Con los medios que tengo, hacer informes para que luego no se sigan, pues casi mejor que me quiten esa competencia» ha añadido. Son «muchas horas de trabajo» las que en la CNMC se dedican a ello para que «luego la Federación, la Liga o quien sea haga lo que quiera».

La presidenta ha afirmado que ya se conocen los requisitos de las subastas porque existe un cuerpo de doctrina suficientemente amplia: Y, teniendo en cuenta esto, «pues casi nos saltamos el informe y nos vamos directamente a los procedimientos de infracción», ha sugerido. El pasado otoño, la CNMC emitió un informe sobre el concurso de los derechos de emisión de fútbol, convocado por la Liga, en el que se le requería modificar algunos aspectos como la duración de los contratos, que se planteaban para hasta 5 años, mientras que el organismo regulador los quería limitar a tres años. Finalmente, La Liga lanzó la convocatoria por 5 años.

Telefónica está limitada por la CNMC a presentar ofertas para explotar los derechos en exclusiva de fútbol por 3 años -a raíz de las obligaciones que adquirió con la compra de Canal+ en España- pero también pujó por 5. Con ello, la adjudicación de estos derechos para la temporada 2025/2026 y 2026/2027 a Telefónica están supeditadas a que la CNMC levante o modifique esta resolución que limita la duración máxima de los contratos a tres años.