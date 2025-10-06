Los clientes de Mercadona no se lo creen: llega el aperitivo sano que se prepara en 10 minutos en la freidora de aire

Muchas son las novedades que todas las semanas llegan a Mercadona. Algunas enseguida atraen el interés de todos, mientras que otras, puede que pasen desapercibidas. Sin embargo, basta que aparezcan una sola vez en redes para que todo el mundo comience a hablar de ellas. Y es lo que está pasando ahora con los bastones de batata Hacendado, o como los llama su envase, Batata Doce. En apariencia son unas simples tiras de boniato, pero quienes las han cocinado aseguran que son un antes y un después en la cocina rápida y saludable y lo mejor, es una nueva propuesta de Mercadona que puedes hacer en la freidora de aire.

La bolsa de Batata Doce de Mercadona cuesta 2,65 euros el paquete de 750 gramos y se prepara directamente desde el congelador. Sin trucos ni descongelar. En apenas 10 minutos en la freidora de aire, se consigue un resultado dorado y crujiente por fuera, con un interior tierno y ligeramente dulce. En redes sociales se han convertido en tendencia, sobre todo entre quienes buscan alternativas más sanas a las patatas fritas de siempre. Y no es para menos: son sin gluten, llevan un 86 % de batata dulce, y su sabor combina con casi todo. Desde un picoteo con salsas hasta guarnición para carnes o hamburguesas.

Los bastones de batata de Mercadona que puedes hacer en la freidora de aire

El envase lo deja claro: bastones rectos de batata rebozados, prefritos y ultracongelados. Nada más y nada menos. Están elaborados con aceite de girasol, almidón de patata y arroz, sal y un toque de especias naturales, sin conservantes ni ingredientes extraños. Los fabrica Agristo N.V., una empresa belga especializada en este tipo de productos, lo que explica ese punto de calidad que tanto destaca.

Cada 100 gramos aportan 163 kilocalorías, apenas 5 gramos de grasa y una buena cantidad de fibra (3,2 gramos). Y aunque son dulces por naturaleza, su sabor no empalaga.

Cómo se preparan: el truco para que queden perfectos

El gran secreto de su éxito está en la preparación, porque se hacen rápido y sin complicaciones. Si tienes freidora de aire, bastan 10 o 12 minutos a 180 °C, removiendo a mitad de cocción para que se doren por igual. No hace falta añadir aceite, aunque un pequeño toque con spray puede ayudar a que queden aún más crujientes.

También se pueden preparar en horno, a la misma temperatura, durante unos 20-25 minutos. Sólo hay que darles la vuelta a mitad de tiempo. Si prefieres el método clásico, en sartén o freidora tradicional, se fríen durante 3 a 5 minutos y listo. En todos los casos, la clave está en no descongelarlas antes: van del congelador directamente al calor.

El resultado sorprende: por fuera quedan doradas, con ese toque crujiente que recuerda a las patatas fritas, pero con un interior suave y un sabor más natural. Quien las prueba, repite.

Un acompañamiento diferente y saludable

Estas batatas no son sólo un capricho; son una forma sencilla de cambiar la rutina en la mesa. Combinan con casi cualquier plato y aportan un toque distinto. Si se sirven con una salsa de yogur, alioli ligero o una mezcla de mayonesa con limón, quedan de lujo. También funcionan como aperitivo en reuniones informales o cenas rápidas.

La batata, además, tiene algo que las patatas comunes no: es rica en vitamina A, antioxidantes y potasio, lo que ayuda a mantener una dieta equilibrada. Y como su índice glucémico es más bajo, no provoca picos de azúcar, algo que valoran mucho las personas que buscan opciones más saludables.

Por eso muchos usuarios coinciden en que son una versión moderna de las patatas fritas, con menos culpa y más sabor.

El nuevo éxito en los congeladores de Mercadona

En TikTok y en Instagram, los comentarios se repiten: «¡No me imaginaba que quedaran tan bien en la airfryer!». Algunos incluso recomiendan mezclarlas con patatas normales para lograr una combinación dulce-salada irresistible.

Y no sólo por el sabor. También por lo fácil que resulta tener un paquete siempre a mano. Se conservan perfectamente a –18 °C y aguantan meses sin perder textura ni color. En menos de 15 minutos puedes tener una guarnición lista para acompañar cualquier plato sin apenas esfuerzo.

Por eso no sorprende que cada vez más clientes de Mercadona las incluyan en su lista de la compra habitual. Son baratas, rápidas, y sobre todo, tienen ese punto casero que otros productos congelados no logran.

En definitiva, los bastones de batata Hacendado no son una moda pasajera. Son una de esas opciones que conquistan por su sencillez: naturales, versátiles y listas en pocos minutos. Perfectas para quienes buscan comer mejor sin pasar horas en la cocina.

Si tienes una freidora de aire, probablemente se conviertan en tu nuevo básico. En sólo 10 minutos, sin aceite y sin esfuerzo, consigues un aperitivo o acompañamiento saludable que sorprende incluso a los más escépticos. Y todo, por 2,65 euros el paquete.