El Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha acordado este martes un conjunto de recomendaciones para la negociación de los convenios colectivos para 2022, entre las que aconseja vincular las subidas salariales a la productividad en lugar de al Índice de Precios al Consumo (IPC), según el documento difundido por la patronal tras la reunión, en el que también se rechazan las cláusulas de revisión salarial.

Los empresarios instan a los equipos negociadores a «sustituir conceptos retributivos obsoletos por otros vinculados a la productividad y los resultados». En este mismo punto, apuestan por aplicar los principios de transparencia retributiva y de igual retribución por trabajo de igual valor.

La CEOE insta a las empresas a avanzar hacia «sistemas de retribución variable», con criterios objetivos, transparentes y neutros que ayuden, también, a disminuir la brecha salarial. Además, pide que la estructura salarial tenga en cuenta los índices de absentismo y evite pluses y conceptos que lo fomenten, como consta en la lista de recomendaciones.

La patronal recalca en su documento la necesidad de «evitar vincular las subidas salariales a conceptos tan volátiles como la inflación», como venían repitiendo desde que en marzo comenzaron las conversaciones para el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Esas negociaciones se dieron por concluidas sin acuerdo la semana pasada, ya que los empresarios se oponían a introducir la cláusula de revisión salarial que pedían los sindicatos y como consecuencia de esta ruptura, el Comité Ejecutivo de la patronal ha elaborado estas recomendaciones para las empresas de cara a la negociación de los convenios colectivos.

Por todo ello, en lugar de la vinculación al IPC, la CEOE defiende las subidas salariales ligadas a «indicadores económicos cuantificables y medibles», entre los que cita la productividad, el empleo, el comportamiento del PIB, el indicador de garantía de competitividad y los resultados de las empresas, según informa Europa Press.

La CEOE argumenta en sus recomendaciones que las perspectivas económicas para España en este 2022 «han empeorado sensiblemente tras el inicio de la guerra en Ucrania», y apunta que el Gobierno también ha rebajado sus estimaciones del Producto Interior Bruto (PIB), del 7% al 4,3%.

Inflación del 4% a final de año

A eso se suma la inflación, con unas estimaciones del 4% para el cierre del año, y el incremento de los costes para las empresas, que «están tratando de no trasladar a precios», como dice la CEOE, pero reduce «de forma preocupante» la viabilidad y competitividad de las empresas. Los empresarios piden a los equipos negociadores que tengan en cuenta este contexto de incertidumbre a la hora de pactar nuevos convenios colectivos, sobre todo en función de las «circunstancias específicas» de cada sector o empresa.

Para mantener la competitividad empresarial y mantener el empleo, la CEOE insiste en «realizar un esfuerzo de moderación salarial» y subraya que «una subida significativa» de los salarios conllevaría un aumento de los costes laborales, un menor margen para introducir criterios de retribución variable y el fomento de la espiral inflacionista.

«A la vista de lo anterior se recomienda evitar vincular las subidas salariales a conceptos tan volátiles como la inflación, que además retroalimenta el crecimiento de los precios. De ser el caso, se deben establecer límites o topes», expresa la patronal en sus recomendaciones.

La patronal también se opone a que las actualizaciones salariales carezcan de efectos retroactivos por la imposibilidad de repercutir en el coste del producto o servicio los devengos producidos.

Inaplicación de los convenios

En el documento acordado este martes por el Comité Ejecutivo, también se recuerda a las empresas la posibilidad de «inaplicación de las condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos», cuando se den las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, de acuerdo al artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, con un periodo de consultas, como establece el artículo 41.4.

Del mismo modo, la CEOE advierte de que la creación de planes de pensiones de empleo puede aminorar el impacto de las subidas pactadas. En este sentido, alude a las empresas que trabajan para el sector público, que no pueden repercutir el aumento de los costes laborales a la Administración hasta que el Gobierno modifique la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación.

Aunque en el documento la CEOE no ha querido fijar ninguna cifra, antes de la celebración de la reunión del Comité Ejecutivo, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, señaló en declaraciones a los medios que una subida del 3,5%, la última propuesta que hizo la patronal a los sindicatos, «es prudente», pero no lo es «inflacionar los salarios». La CEOE ha omitido esa cifra en las recomendaciones al no llegar a acuerdo.