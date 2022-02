El consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, considera que el 5G cambiará el modelo de negocio de la compañía y que la empresa tendrá que plantearse «qué servicios ofrecer y cómo trabajar». En un encuentro organizado este jueves por la agencia internacional de comunicación y asuntos públicos Hill+ Knowlton Strategies (H+K), Martínez dijo que el 5G conllevará «un cambio realmente importante en la tipología de la red y en los servicios» que se van a ofrecer en el futuro.

«Van a nacer nuevas compañías y se van a configurar nuevos servicios ofreciendo más valor añadido que la pura conectividad», afirmó. En esta línea, Martínez señaló que no se imagina que el negocio de Cellnex se base en 2030 en «vender ancho de banda, sino que será algo que se dará por supuesto».

En su opinión, la empresa tendrá que plantearse qué servicios ofrecer a la industria y cómo trabajar, aunque por el momento son retos a los que no han dado respuesta. Según Martínez, el 5G se va a convertir «en una oportunidad para que la productividad y la capacidad del país crezca, se transforme y aparezcan nuevas tipologías de servicios que no existían», aunque ha avisado que para esta «revolución tecnológica» no hay una hoja de ruta.

A este respecto, el directivo recordó que la transición a un modelo digital «tiene un coste», por lo que hay que cuidar «que no haya ganadores y perdedores». Además, ve «fundamental» que la digitalización se convierta en un concepto vertical, transversal, que cohesione y cree oportunidades.

Para ello, defendió el modelo de Cellnex: «La mejor fórmula para compartir es que haya un operador que no tenga un conflicto de interés con sus clientes». Por último, incidió en la «escasez de recursos de talento y gente preparada» que en su opinión tienen las empresas españolas y ha señalado que el cambio para solucionarlo es «una formación dual», área en el que en España «se están haciendo esfuerzos».