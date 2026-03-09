Carlos Torres, presidente del BBVA, está intentando blindarse en el consejo del banco tras los duros reveses del fracaso de la OPA sobre el Sabadell y el procesamiento de la entidad por el caso Villarejo. Para ello, está intentando fichar consejeros afines, pero de momento todos los que ha tocado le han dicho que no, según fuentes conocedoras de la situación. Y ahora está negociando con el ex presidente de la CNMV Sebastián Albella.

Aunque el órgano de gobierno del BBVA ha confirmado su confianza en Torres tras la OPA fallida, éste es consciente de que hay accionistas institucionales que cuestionan la gestión de la operación del Sabadell y a los que tampoco les hace gracia que sea el primer banco condenado por un delito penal en España.

Por eso, las fuentes citadas aseguran que quiere incluir en el consejo nuevos miembros de su total confianza que le respalden ante las críticas, que serán especialmente duras en la próxima junta de accionistas. En dicha reunión deben renovar su mandato o salir del consejo Raúl Galamba, Lourdes Máiz, Ana Revenga (los tres independientes) y Carlos Salazar (procedente del antiguo Bancomer mexicano).

A por Albella

Por tanto, se abren huecos para poder incluir a nuevos consejeros del gusto de Torres. Las fuentes sostienen que una de las personas con las que ha contactado el presidente del BBVA es Ana Botín, que no es la presidenta del Santander, sino una mujer del mismo nombre que trabaja actualmente en el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ha rechazado la oferta.

También está intentando atraer al ex presidente de la CNMV Sebastián Albella. Albella es abogado del Estado y ha desarrollado la mayor parte de su carrera como asesor de fusiones y adquisiciones de empresas en Linklaters, bufete al que volvió como socio tras abandonar el supervisor de los mercados en 2020. Sería una incorporación de gran prestigio para el BBVA, pero aún no se ha decidido a dar el sí a Torres, siempre según las fuentes.

Torres, cuestionado

Como informó OKDIARIO, Torres cometió una serie de graves errores en la gestión de la OPA sobre el Sabadell que acabaron provocando que la aceptación de la oferta no alcanzara siquiera el 25% del capital, con lo que ni siquiera tuvo la opción de lanzar una segunda oferta que le habría permitido tomar el control del banco catalán aunque no alcanzara el 50%.

Torres consiguió que el consejo le reafirmara en su cargo, así como al consejero delegado, Onur Genç, pero no admitió ningún error en su gestión de la operación. Ya este año, Torres se limitó a decir que «extraemos lecciones para uso interno». Pero los accionistas sí cuestionan cómo se hicieron las cosas, máxime cuando es el segundo fracaso de Torres en el mismo intento: comprar el Sabadell.

A eso hay que sumar el varapalo que le ha dado la Audiencia Nacional al rechazar todos los recursos del banco contra su procesamiento por cohecho continuado y descubrimiento y revelación de secretos por contratar al ex comisario Villarejo durante 12 años para encargos supuestamente ilegales. También será juzgado el antecesor y valedor de Torres, Francisco González, así como otros 12 directivos del banco y mandos policiales.