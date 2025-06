La Campaña de la Renta 2024 termina este lunes, 30 de junio de 2025, por lo que hoy es el último día para hacer la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de la Agencia Tributaria. El periodo para llevar a cabo esta acción comenzó el pasado 2 de abril, cuando los contribuyentes pudieron comenzar a presentar sus declaraciones a través de Internet. No obstante, el plazo para presentarlas acabó el pasado 25 de junio para todos aquellos que les salió a ingresar, por lo que este lunes finaliza sólo para los que Hacienda les debe dinero.

La declaración puede tramitarse por Internet, por teléfono o de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria, siempre y cuando se haya solicitado cita previa dentro del plazo establecido, que finalizó el pasado 27 de junio.

Una de las novedades de esta Campaña de la Renta 2024 ha sido la posibilidad de realizar pagos mediante Bizum, sumándose a los métodos tradicionales como la domiciliación bancaria, el cargo en cuenta, el Número de Referencia Completo (NRC) y el pago en oficinas bancarias.

Según los últimos datos facilitados por la Agencia Tributaria, Hacienda ya ha devuelto 5.516 millones de euros a 7.965.000 contribuyentes en los primeros dos meses de la campaña. Esto representa el 73,5% de las solicitudes de devolución presentadas hasta esa fecha y el 60% de los importes reclamados. Además, el fisco ha registrado 3.119.000 declaraciones con resultado a ingresar, lo que supone un incremento interanual del 10,7%.

La Campaña de la Renta 2024

Durante la Campaña de la Renta 2024, la Agencia Tributaria ha intensificado sus esfuerzos para presionar al contribuyente mediante el envío de cartas y notificaciones electrónicas. Estas comunicaciones, enviadas en dos fases (una en mayo y otra a comienzos de junio), han alcanzado a cerca de los 92.000 pagadores de impuestos.

Los avisos del fisco se dirigen a quienes han modificado información proporcionada por la Agencia Tributaria, invitándolos a valorar la posibilidad de presentar declaraciones complementarias ajustadas a los datos que constan en los registros de Hacienda. Es decir, la carta llega a aquel contribuyente que haya modificado algún dato de la base de datos de la Administración.

En cuanto a los canales de presentación, los contribuyentes han incrementado su preferencia por las vías más ágiles. Tanto la aplicación móvil como el servicio de confección telefónica han experimentado crecimientos interanuales, a los que se suma la nueva modalidad de presentación instantánea Renta Directa.

Juntas, estas opciones han acumulado 2.274.000 declaraciones hasta el 2 de junio, lo que supone un 15% del total y representa un aumento del 62% respecto al uso conjunto de la aplicación móvil y el plan Le Llamamos.

El nuevo servicio Renta Directa ha sido utilizado por más de 780.000 contribuyentes para declaraciones sencillas que no requieren modificaciones, mientras que la aplicación móvil ha gestionado 608.000 declaraciones, un 7% más que el año anterior.

De estas, 459.000 se presentaron mediante el proceso simplificado de un solo clic, mientras que el resto corresponde a contribuyentes que realizaron ajustes en la página web de la AEAT y completaron la presentación a través de la aplicación.

Por otro lado, el plan Le Llamamos sigue consolidándose como la principal vía de asistencia personalizada, con más de 1.125.000 solicitudes de cita registradas a principios de junio, reafirmando su importancia entre los contribuyentes que requieren apoyo directo para completar su declaración.

La Agencia Tributaria prevé ingresar 19.093 millones de euros en la Campaña de Renta 2024, un 13,3% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 9,6% superior, con 14.908 millones.

Por su parte, prevé que habrá un total de 6.066.000 declaraciones que resulten a ingresar, un 2,8% menos, por un importe de 19.093 millones de euros, lo que supone un aumento del 13,3% frente al año pasado.

No están obligados a presentar la declaración de la Renta quienes trabajen por cuenta ajena y hayan percibido rentas del trabajo por debajo de 22.000 euros brutos anuales, siempre y cuando procedan de un único pagador. Si hay dos o más empleadores, la exención se mantiene solo y cuando la suma recibida del segundo y siguientes pagadores no supere los 1.500 euros. Si esta cuantía es superior, el umbral para que no sea obligatorio declarar el IRPF baja hasta los 15.876 euros