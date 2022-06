Los camioneros han demandado a seis operadores logísticos por amenazarles si van a la huelga. «En el paro de marzo algunas empresas coaccionaron a los transportistas para que no secundaran la huelga y a los que pararon no les dieron más trabajo», explica a OKDIARIO Manuel Hernández, presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte de mercancías por carretera. «Hace unos días, ante la posibilidad de que la huelga se reactivara han vuelto a amenazar a los camioneros para que no pararan», comenta.

El gabinete jurídico de la Plataforma ya ha interpuesto demandas contra seis operadores logísticos, que intermedian entre grandes compañías y los camioneros. De momento, Hernández prefiere no dar el nombre de las empresas demandadas.

«Las empresas contratan a diferentes operadores logísticos para que transporten la mercancía, pero éstos a su vez contratan a camioneros autónomos o a pymes para que realicen el trabajo», contextualiza el presidente de la Plataforma. «Esto quiere decir que aunque la compañía ofrezca buenas condiciones a los transportistas para trasladar la mercancía, son los intermediarios los que se quedan con los buenos precios porque a los camioneros se les paga otro», matiza.

Además, Hernández insiste: «Aquí es donde radica el problema de nuestro sector. Hay una gran diferencia entre las condiciones que da la empresa y los operadores tanto en precios como en condiciones laborales. Los operadores se quedan con la parte buena y luego ellos imponen su propia ley ante el autónomo, y aquí ya estamos indefensos».

¿Habrá paro en agosto?

Aunque la Plataforma en Defensa del Transporte de mercancías por carretera ha descartado convocar la huelga esta semana, no descarta hacerlo en un futuro. Según confirman fuentes de la asociación a este medio, «nos vamos a sentar a negociar con el Ministerio, pero se tienen que aprobar las medidas que pedimos. De no ser así, tardaremos 48 horas en convocar la huelga».

El Gobierno logró frenar un nuevo paro de los camioneros el pasado sábado. En concreto, el portavoz de Transportes en el Congreso de los Diputados del Grupo Socialista llamó a la Plataforma para trasladar su intención de tener lista la Ley de la Cadena Alimentaria antes del 31 de julio. Sin embargo, los transportistas no se fían del Gobierno de Pedro Sánchez y amenazan con convocarla más tarde si no se llega a un acuerdo.

El Ejecutivo ha enviado a los camioneros un documento sobre el avance del borrador de la Ley. Además, se ha comprometido con los camioneros a que el próximo 31 de julio estará listo el texto final, con la participación y conformidad de la organización.

La Plataforma pide al Gobierno una solución para problemas relacionados con la carga y descarga, las horas de espera, las condiciones para los conductores en centros de carga y descarga, la jubilación a los 60 años, reconocimiento de enfermedades y accidentes profesionales y aprobar la Ley para terminar con las prácticas abusivas en la contratación entre cargadores y transportistas, es decir, prohibir la contratación a pérdidas. Además, también buscan una solución para el elevado precio de los combustibles que asfixia al sector.