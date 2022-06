Los españoles ya se habían preparado para la huelga: la venta de alimentos subió un 15% este fin de semana

Los consumidores españoles han sido previsores y se han preparado para la posible huelga de los camioneros. En concreto, la venta de algunos alimentos se ha incrementado hasta un 15% durante el fin de semana pasado en comparación con la misma fecha del año anterior, según explican a OKDIARIO fuentes del sector.

«Los clientes se han anticipado y han hecho acopio de productos como pasta, conservas, arroz, legumbres y leche, entre otros, para no quedarse sin ellos en caso de que la huelga se convocara esta semana y pudiera haber desabastecimiento», explica una cadena de supermercados.

No obstante, los consumidores no han sido los únicos que se han preparado para la posible huelga de los camioneros. La semana pasada los supermercados también empezaron a preparase e hicieron acopio de productos no perecederos.

Fuentes del sector explicaron a este medio: «Ante la posibilidad de que ocurra lo mismo que en marzo, cuando los camioneros hicieron huelga durante varios días y hubo un gran desabastecimiento de algunos alimentos, especialmente de los no perecederos, hemos decidido prepararnos y aumentar los pedidos de estos productos».

En este sentido, los supermercados trasladan su preocupación por una nueva huelga y confirman que «si finalmente se convoca para finales de junio o principios de julio, la situación será peor que la de hace unos meses».

La huelga se pospone

Aún no se puede descartar que la Plataforma en Defensa del Transporte de mercancías por carretera convoque una huelga. Según confirman fuentes de la asociación a este medio, «nos vamos a sentar a negociar con el ministerio, pero se tienen que aprobar las medidas que pedimos. De no ser así, tardaremos 48 horas en convocar la huelga».

El Gobierno logró frenar un nuevo paro de los camioneros el pasado sábado. En concreto, el portavoz de Transportes en el Congreso de los Diputados del Grupo Socialista llamó a la Plataforma para trasladar su intención de tener lista la Ley de la Cadena Alimentaria antes del 31 de julio. Sin embargo, los transportistas no se fían del Gobierno de Pedro Sánchez y amenazan con convocarla más tarde si no se llega a un acuerdo.

El Ejecutivo ha enviado a los camioneros un documento sobre el avance del borrador de la Ley. Además, se ha comprometido con los camioneros a que el próximo 31 de julio estará listo el texto final, con la participación y conformidad de la organización.

La Plataforma pide al Gobierno una solución para problemas relacionados con la carga y descarga, las horas de espera, las condiciones para los conductores en centros de carga y descarga, la jubilación a los 60 años, reconocimiento de enfermedades y accidentes profesionales y aprobar la Ley para terminar con las prácticas abusivas en la contratación entre cargadores y transportistas, es decir, prohibir la contratación a pérdidas. Además, también buscan una solución para el elevado precio de los combustibles que asfixia al sector.