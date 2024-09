Cambio radical en Mercadona: éste será su horario a partir de ahora

Ahora que ya estamos en pleno mes de septiembre, todo vuelve a la rutina o a la «normalidad». Algo que no sólo se aplica a los trabajadores o a los estudiantes con la vuelta al cole, sino también a los supermercados y en concreto, a uno de los más populares de España. Durante todo el verano, Mercadona ha abastecido a sus clientes con ofertas y productos de calidad premium y no podemos olvidar además, el que se haya ha viral debido a la moda de ir a ligar a sus tiendas, pero ahora que como decimos, volvemos a la rutina, y en su caso, se va a producir cambio radical en su horario que los clientes deben conocer para no llevarse sorpresas.

Fue a finales del pasado mes de junio cuando Mercadona cambió el horario de sus tiendas, de manera que pudieran tener un cierre más tardío durante los meses de verano. De este modo, durante los dos últimos meses hemos podido hacer la compra en todas sus tiendas (o en la mayoría de ellas) en horario de 09:00 a 22:00 horas de lunes a sábado, e incluso en algunos establecimientos de costa o en zonas muy turísticas, dicho horario se ha ampliado con aperturas también los domingos. Sin embargo, ahora que ya hemos estrenado septiembre, y con el otoño en el horizonte, se va a producir un cambio radical en Mercadona ya que ha confirmado un cambio en el horario de sus tiendas desde ya mismo. De este modo será bueno saber qué va a pasar exactamente, ya que si eres cliente de estos supermercados seguro que te va a afectar hasta que de nuevo regresen las vacaciones de verano el próximo año.

Cambio radical en el horario de Mercadona

Desde ayer lunes 2 de septiembre, la empresa que dirige Juan Roig ha ajustado sus horarios, despidiéndose del horario extendido que aplicó durante los meses de verano. Este cambio radical en el horario de Mercadona marca el retorno a su horario habitual, algo que afectará a sus clientes si tenemos en cuenta que tendremos algo menos de tiempo para hacer la compra.

Durante todas las vacaciones de verano, Mercadona no dudó a la hora de adaptarse a las necesidades de sus clientes, especialmente en zonas turísticas donde la afluencia de clientes aumenta significativamente. Durante los meses de junio, julio y agosto, en prácticamente todo el país, las tiendas extendieron su horario de apertura hasta las 22:00 horas, una medida destinada a satisfacer la demanda creciente de los clientes, muchos de los cuales estaban de vacaciones y requerían mayor flexibilidad en sus compras. Además, Mercadona sorprendió a muchos al abrir sus puertas en domingos y festivos, algo poco común en su política habitual. Sin embargo, estos horarios especiales han llegado a su fin con la entrada de septiembre, lo que implica un regreso al horario tradicional de la cadena.

Este cambio de horario no es sólo un ajuste más; para muchos clientes, representa una modificación significativa en su rutina diaria. Con la vuelta a las actividades cotidianas y el fin de las vacaciones, los consumidores deberán recordar que Mercadona ya no abrirá hasta las 22:00 horas ni estará disponible en domingos y festivos, como lo estuvo en ciertos lugares durante el verano.

El horario habitual de Mercadona desde septiembre

Así, desde esta misma semana, todas las tiendas de Mercadona retoman horario estándar, que va de 9:00 a 21:30 de lunes a sábado. Este horario, que se mantendrá hasta que llegue de nuevo el verano, es el que la mayoría de los clientes están acostumbrados a encontrar durante el resto del año. Además, la cadena no abrirá sus tiendas los domingos ni festivos, a excepción de ciertos días y en algunas localidades turísticas donde la demanda aún justifica esta medida.

De este modo, todo vuelve a la «normalidad» también en lo que respecta al horario de Mercadona aunque si deseas asegurarte con respecto a a las tiendas que tengas cerca de donde vives, la empresa recomienda a sus clientes consultar su página web para verificar los horarios específicos de cada tienda. Esta práctica es especialmente útil en días cercanos a festivos nacionales o locales, cuando algunas tiendas podrían ajustar ligeramente su horario de apertura y cierre.

Festivos y domingos: ¿qué podemos esperar?

Como es tradición en Mercadona, la mayoría de sus tiendas cerrarán los domingos y festivos durante el resto del año. Esta política es la norma en la mayoría de los supermercados de la cadena, con algunas excepciones en localidades turísticas o en momentos del año donde la demanda justifica una apertura especial. Sin embargo, es crucial que los clientes verifiquen el horario específico de su tienda más cercana antes de planificar sus compras en días festivos.

En cuanto a los festivos que quedan en 2024, la lista incluye:

12 de octubre (Día de la Hispanidad)

1 de noviembre (Día de Todos los Santos)

6 de diciembre (Día de la Constitución)

8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Navidad)

Durante estos días, las tiendas de Mercadona estarán cerradas (sobre todo el 12 de octubre y el 8 de diciembre que caen en domingo), aunque no olvidemos festivos locales o autonómicos y como en estos días las tiendas cierran sólo en algunas ciudades o comunidades. Por ello para evitar sorpresas, se recomienda siempre consultar el horario en la página web de Mercadona o directamente en la tienda.