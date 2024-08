Cambio inminente en la pensión de viudedad: así lo vas a notar en agosto

La pensión de viudedad en España son más que una simple ayuda económica para muchas personas. Pueden llegar a ser un verdadero salvavidas para quienes, tras perder a su pareja o cónyuge, se enfrentan a un futuro incierto en lo que respecta a su economía y calidad de vida. Para muchos, especialmente aquellos que dejaron de trabajar para cuidar de su pareja o ya están jubilados, esta pensión representa una fuente de ingresos fija y segura que les permite mantener una vida digna mientras atraviesan un momento de gran dolor emocional, de modo que es importante estar al tanto de la cantidad o cuantía que se cobra y también del día de cobro ya que en meses como ahora agosto, puede cambiar.

El objetivo de la pensión de viudedad es claro: evitar que quienes han sufrido la pérdida de su pareja caigan en la pobreza o vean su calidad de vida disminuida drásticamente. Sin embargo, no todos los viudos o viudas pueden acceder a esta ayuda, ni todos la reciben en la misma cantidad. Hay varios factores en juego, de modo que se deben cumplir una serie de requisitos. Una vez aprobada, la pensión de viudedad se ingresa en la cuenta de la persona beneficiada. El cobro suele hacerse siempre a finales de mes y en torno al día 25, sin embargo este mes de agosto de 2024 puede que la cosa cambie para algunos que verán como el pago se retrasa ligeramente.

El cambio para la pensión de viudedad de agosto

Este mes de agosto, aquellas personas que beneficiarias de la pensión de viudedad se van a encontrar con un pequeño cambio en su habitual calendario de pagos. Como avanzamos, normalmente estas pensiones se abonan alrededor del día 25 de cada mes. Sin embargo, este año, el día 25 de agosto cae en domingo, lo que retrasará el pago hasta el lunes 26, primer día hábil.

El retraso de un solo día no es algo demasiado grave, aunque dependerá de la economía de cada persona que cobra la pensión de viudedad, estar atentos a este tipo de cambios para poder organizar bien la economía del mes y los distintos pagos o gastos que se deban hacer o que se tengan.

Los requisitos para cobrar la pensión de viudedad

La pensión de viudedad está diseñada para proteger a las personas que han perdido a su cónyuge o pareja de hecho registrada, garantizando que no se queden sin recursos. En España, este beneficio está vinculado al sistema de Seguridad Social y para poder recibirla, los beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos, como no haberse vuelto a casar o no haberse registrado como pareja de hecho, ya que esto implicaría la pérdida de la pensión. El sistema también tiene en cuenta la edad y la situación física del solicitante.

En concreto, los requisitos para poder solicitar y cobrar la pensión de viudedad son los siguientes:

Si el fallecimiento se debe a enfermedad común, se debe acreditar tener hijos en común, haber estado casados al menos un año, o haber sido pareja de hecho antes del matrimonio, sumando ambos vínculos un mínimo de dos años.

Si estaban separados o divorciados, se debe demostrar que no se ha vuelto a casar ni registrado como pareja de hecho, además de recibir una pensión compensatoria. Excepcionalmente, también se puede recibir si se acredita haber sufrido violencia de género durante la separación.

En el caso de parejas de hecho, se debe demostrar convivencia de al menos cinco años y registro como pareja dos años antes del fallecimiento.

Cómo pedir la pensión de viudedad

Para solicitar la pensión de viudedad, una vez cumplidos los requisitos, se debe:

Rellenar el formulario de Solicitud de Prestaciones de Supervivencia.

Presentar la documentación indicada en el formulario.

La solicitud puede hacerse:

A través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

Por correo ordinario.

Presencialmente en los Centros de Atención de la Seguridad Social, o en las oficinas del Instituto Social de la Marina (para trabajadores del mar), previa cita telefónica o a través de la web de la Seguridad Social.

¿Cuánto se cobra de pensión de viudedad?

La pensión de viudedad, en general, corresponde al 52% de la base reguladora del fallecido. Este porcentaje puede aumentar al 70% si el beneficiario tiene familiares a su cargo, si la pensión es su principal fuente de ingresos, y si sus ingresos anuales no superan los 19.627,6 €.

Desde el 1 de enero de 2019, los mayores de 65 años reciben un 60% de la base reguladora si no tienen derecho a otra pensión pública, carecen de ingresos por trabajo y sus rentas anuales no exceden los 7.707 €.

En conclusión, las pensiones de viudedad son un pilar esencial en el sistema de protección social en España. Su objetivo no es sólo proporcionar un alivio económico a quienes han perdido a su pareja, sino también garantizarles una cierta estabilidad y dignidad en una etapa de sus vidas que, a menudo, está marcada por la vulnerabilidad. Aunque la mayoría de los beneficiarios tienen derecho a esta pensión sin mayores dificultades, es esencial que conozcan los detalles y los cambios que puedan surgir, como el que se presenta este agosto.