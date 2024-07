Cambio inminente en la pensión de viudedad: lo que vas a cobrar a partir de ahora

La pensión de viudedad es una prestación económica que reciben quien hayan sido cónyuges legítimos de una persona fallecida con el objetivo de poder afrontar una situación económica adversa y en muchas situaciones inesperadas. También conocida como prestación por muerte o supervivencia, están destinadas a compensar la situación de necesidad económica que produce, para determinadas personas, el fallecimiento de otras. Para estas ayudas el Gobierno prepara un cambio importante que tienen que ver con la cuantía, ya que quieren incorporar los años cotizados del fallecido o fallecida en el cálculo final.

La pensión de viudedad es una ayuda económica que se realiza desde hace años a las familias que han perdido a uno de sus miembros y a un pilar financiero del núcleo familiar. Con el objetivo de poner afrontar una situación económica adversa, la Seguridad Social estableció un sistema de ayudas que constan de una paga en 12 meses (más dos extras en junio y diciembre) que suele tener una cuantía de entre el 52% y el 70% (según las condiciones) de la base reguladora de la persona fallecida.

Con respecto a la cuantía de la pensión de viudedad, el Gobierno quiere establecer un cambio según lo confirmado hace unas semanas por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo. Todo con el objetivo de adaptar estas pensiones a las nuevas realidades sociales y económicas que tiene que afrontar la población a día de hoy.

Por ello, la ministra propuso «una reforma integral y gradual de la pensión de viudedad» que consta en que se incluyan los años cotizados por la persona fallecida para calcular la pensión por viudedad. Esto pretende premiar a las familias de los fallecidos que hayan contribuido durante una gran parte de su vida a la Seguridad Social. Aún así estos cambios están pendientes de aprobación por parte del Gobierno.

El cambio de la pensión de viudedad

España invierte mensualmente millones de euros (en marzo fueron 2,37) en estas prestaciones dedicadas a disponer de una ayuda para las personas que han perdido su cónyuge y con con él o ella a un importante activo económico de la familia. La cuantía media que perciben las personas al mes por la pensión de viudedad suele ser de alrededor de 800 euros, ingreso que va en función de la situación laboral del fallecido y la causa de la muerte del mismo. Irán desde el 52% de la base reguladora hasta el 70%, siendo los casos más graves e inesperados.

Para poder tener acceso a la pensión de viudedad, el causante tendrá que estar afiliado, dado de alta y haber cotizado en la Seguridad Social. Si el fallecimiento es por enfermedad común tendría que demostrar una cotización de 500 días dentro de un periodo ininterrumpido de 5 años y si la muerte es por accidente laboral o enfermedad profesional no será necesaria una cotización previa. Si en el momento del fallecimiento no está dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, se tendrá que demostrar que la persona ha cotizado un total de 15 años.

Por lo que respecta al beneficiario de la prestación, tendrá que acreditar ciertos requisitos para poder tener acceso a la ayuda. El principal será acreditar el vínculo matrimonial con la otra persona o haber estado en situación de pareja de hecho.

Una de las grandes cuestiones al respecto es conocer si una persona puede acceder a la prestación de viudedad en caso de divorcio y la respuesta es sí, en el caso de que el posible beneficiario no se haya vuelto a casar o no se haya constituido como pareja de hecho. Es decir, si una pareja se divorcia o declara su matrimonio nulo y posteriormente no reconduce su vida de forma oficial, una de la parte podrá ser beneficiaria en caso del fallecimiento del otro. También en el que el cónyuge puede cobrar si se ha vuelto a casar y es cuando ha demostrado ser víctima de la violencia de género.

En el caso de que el fallecimiento sea por enfermedad común, el cónyuge tendrá que acreditar tener hijos en común, haber celebrado el matrimonio al menos un año antes del fallecimiento y en caso de que sea pareja de hecho se establecen dos años.

Cuantía de la pensión por viudedad

Como hemos especificado anteriormente, la cuantía de la pensión de viudedad será del 52% al 70% de la base reguladora a la que hay que añadir una serie de condiciones. Por ejemplo, esta prestación aumentará si el pensionista tiene un familiar a su cargo, si esta ayuda es la única fuente de ingresos de la familia o en base a los rendimientos anuales. En el caso de los mayores de 65 años, la pensión de viudedad ha subido hasta el 60% si el pensionista no tenga derecho a otra pensión o no disponga de capital inmobiliario, rentas u otras actividades económicas que superen los 7.707,00 euros al año.

Según lo establecido en los últimos años, la pensión de viudedad a día de hoy comprende desde alrededor de 600 euros a los 900 que puede cobrar un titular con cargas familiares. Está cantidad podría aumentar si se tienen en cuenta el cambio de la pensión de viudedad con los años que han cotizado a la Seguridad Social el miembro de la familia fallecido o fallecida.