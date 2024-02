Esta es la pensión que te queda en 2024 si llevas 20 años cotizados

Si posees 20 años de cotizaciones a la Seguridad Social y te preguntas cuánto recibirás como pensión en 2024, es crucial entender el cálculo detrás de este beneficio. Con 20 años cotizados, tienes derecho al 64,28 % de la base reguladora, una cifra que se determina considerando la totalidad de los años de cotización a lo largo de tu carrera laboral y tu edad al momento de jubilación.

Calcular la cuantía de la pensión es un factor esencial que todos los trabajadores deben tener en cuenta antes de finalizar su vida laboral. Este cálculo se basa en la suma de los años cotizados a la Seguridad Social y la edad en la que uno decide retirarse.

Requisitos para la jubilación

Para tener derecho a una pensión contributiva, es necesario haber cotizado al menos 15 años. Este requisito es vital y, en la actualidad, muchos desconocen que para alcanzar la pensión máxima, se deben superar más del doble de esos años cotizados.

A partir del 1 de enero de 2024, aquellos que aspiren a jubilarse con el 100% de la pensión deben tener 66 años y seis meses, dos meses más que en 2023, especialmente para aquellos trabajadores que no hayan tenido extensas carreras laborales.

Ahora bien, si solo has cotizado durante 20 años, aún vas a tener derecho a recibir una pensión, pero no alcanzarás el importe máximo debido a no cumplir con el número de años requeridos por ley para obtener la cantidad completa.

En este escenario, la Seguridad Social calcula el importe de la pensión considerando diversas variables. El porcentaje de la base reguladora para aquellos que han cotizado solo 20 años es del 64,28%, más de un 12% adicional que para aquellos que cumplen solo el mínimo exigible de 15 años de cotización.

Para entender mejor este porcentaje, se desglosa de la siguiente manera:

Los primeros 15 años de cotización otorgan el 50% de la base reguladora.

Los siguientes 49 meses de cotización (equivalentes a 4,08 años) contribuyen con el 10,29% de la base reguladora.

Los últimos 21 meses hasta alcanzar los 20 años de cotización aportan el 3,99% de la base reguladora.

Es fundamental comprender este desglose para tener una visión clara de cómo se determina la cuantía de la pensión en función de los años de cotización. La planificación financiera y la comprensión de estos detalles son esenciales para que los trabajadores tomen decisiones informadas sobre su retiro y aseguren un futuro económico estable durante la jubilación.

Cuál es la edad de jubilación

La edad de jubilación experimenta cambios significativos en este año 2024, unos cambios que vienen realizándose desde el año 2011 y que se van a seguir produciendo en los siguientes años. todo ello con la finalidad de sostener el sistema de pensiones, amenazado el incremento de la esperanza de vida y la reducción de la tasa de natalidad.

Antes de 2011, la edad de jubilación era uniforme para todos los trabajadores, establecida en 65 años. Sin embargo, con la reforma de las pensiones de ese año, se implementó un calendario progresivo que vincula la edad de jubilación al nivel de cotización. Desde 2013 hasta 2027, tanto la edad como la cotización aumentan progresivamente.

Según la Ley 27/2011, de 1 de agosto, la edad de jubilación en 2024 es de 66 años y seis meses para aquellos con menos de 38 años cotizados, mientras que para aquellos que alcanzan esa cotización, la edad es de 65 años.

En cuanto a la aspiración de recibir el 100% de la pensión en 2024, no hay cambios con respecto a 2023. Se requieren al menos 36 años y medio de cotización para lograr este objetivo, según la base reguladora. En caso contrario, los trabajadores deben realizar los siguientes cálculos:

Con 15 años cotizados, se asegura el 50% de la base reguladora.

Por cada uno de los siguientes 49 meses cotizados, se otorga un 0,21% adicional de la base reguladora.

Por cada uno de los siguientes 209 meses cotizados, se concede un 0,19% adicional de la base reguladora.

Aumentar la pensión

La «jubilación demorada» emerge como una estrategia económica ventajosa para aquellos que han contribuido a la seguridad social durante al menos 15 años. Retirarse más tarde del ámbito laboral permite a los futuros jubilados asegurar una pensión sustancialmente superior a la que obtendrían jubilándose en la edad ordinaria. El Gobierno respalda esta práctica, ofreciendo incentivos económicos, con un aumento del 4% en la pensión por cada año completo cotizado después de la edad de jubilación convencional. Este incremento se traduce en un cheque que se entrega al momento de la jubilación.

Hacienda establece montos mínimos y máximos para este cheque, oscilando entre 4.786,27 y 12.060,12 euros anuales, dependiendo de diversos factores. Para optar a esta opción, se requiere haber cotizado al menos 15 años y cumplir con la edad mínima de jubilación ordinaria, que varía según el tiempo de cotización. Además, el porcentaje adicional del 4% se aplica a la base reguladora de la jubilación, sin superar la cuantía máxima de la pensión (3.059,23 euros al mes). En resumen, la jubilación demorada emerge como una estrategia financiera viable, respaldada por incentivos gubernamentales y un sistema de bonificaciones que reconoce la prolongación de la vida laboral.