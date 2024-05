Si eres ama de casa y tienes más de 65 años así podrás acceder a una pensión

Uno de los principales requisitos para acceder a una pensión contributiva de jubilación es haber cotizado, al menos, 15 años. Sin embargo, son muchas las amas de casa que no cumplen este requisito y, una vez cumplen los 65 años, no pueden acceder a esta prestación. Sin embargo, en caso de carecer de unos ingresos mínimos par salir adelante, pueden optar por la pensión no contributiva de jubilación, que no exige un periodo mínimo de cotización.

Las pensiones no contributivas, tanto de jubilación como de invalidez, están diseñadas para garantizar un sustento mínimo a quienes carecen de recursos suficientes para mantenerse por sí mismos. Además del apoyo económico, brindan acceso a servicios médicos y farmacéuticos gratuitos, así como a otros servicios sociales complementarios.

Pensión no contributiva de jubilación

Las pensiones no contributivas son una asistencia económica dirigida a ciudadanos en situación de necesidad que carecen de recursos suficientes para subsistir según lo establecido por ley. Esta prestación se dirige a aquellos individuos que no han cotizado lo necesario para acceder a la prestación contributiva por jubilación, como las amas de casa.

Las pensiones no contributivas, tanto de jubilación como de invalidez, se determinan anualmente mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En el año 2024, se estableció una cuantía de 7.250,60 euros para ambas pensiones, con el objetivo de reducir la brecha entre las pensiones mínimas y el umbral de la pobreza. Este importe se divide entre los beneficiarios de la pensión no contributiva que integran la misma unidad económica de convivencia.

Requisitos

El requisito principal para solicitar una pensión no contributiva de invalidez o de jubilación es carecer de ingresos o tener ingresos anuales inferiores a 7.250,60 euros en cómputo anual para el año 2024. En caso de convivencia con familiares, la suma de los ingresos anuales de todos los miembros de la unidad económica de convivencia debe ser menor a ciertas cuantías.

Asimismo, es necesario tener 65 años o más y haber residido legalmente en territorio español durante un período mínimo de 10 años. De estos 10 años, al menos dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión, durante el periodo comprendido entre el cumplimiento de los 16 años y la fecha de la solicitud.

Cuantía

Para el año 2024, se establece que la cuantía anual completa de las pensiones no contributivas de jubilación alcanza los 7.250,60 euros, equivalentes a 517,90 euros mensuales distribuidos en 14 pagas a lo largo del año.

La cantidad individual asignada a cada pensionista se calcula a partir de esta cuantía total de 7.250,60 euros anuales. Este valor se ajusta en función del número de beneficiarios que formen parte de la misma unidad económica de convivencia, considerando tanto los ingresos personales como los de los demás miembros del hogar. En ningún caso la cuantía individual puede ser inferior al 25% del total, lo que para el año 2024 equivale a 1.812,65 euros anuales o 129,48 euros mensuales.

Cuando en un mismo núcleo familiar conviven dos o más beneficiarios de una pensión no contributiva, ya sea de jubilación o invalidez, se establecen cuantías individuales específicas para cada uno de ellos, según lo dispuesto para ese año. Si son dos beneficiarios, el pago mensual para cada uno de ellos es de 440,22 euros y, sin tres, de 414,32 euros.

Solicitud

Al momento de presentar la solicitud, es necesario adjuntar varios documentos. Se requiere presentar un padrón colectivo que detalle las personas que conforman la unidad económica de convivencia del solicitante, junto con una declaración responsable que clarifique el parentesco o la relación con cada individuo en el padrón.

En el caso de residir en un centro, es imprescindible incluir un certificado emitido por el director del centro que indique la fecha de ingreso y la duración de la estancia en el mismo. También se debe proporcionar una certificación de los padrones municipales que demuestre la residencia en España durante al menos los últimos 10 años, con al menos dos años consecutivos antes de la fecha de solicitud.

Para los solicitantes extranjeros o españoles naturalizados, se exige un certificado de la Dirección General de la Policía que confirme el período de residencia legal en España, así como un certificado de la embajada del país de origen que certifique que el solicitante no recibe una pensión en su país de origen.

Además, se deben presentar otros documentos que respalden los datos declarados en la solicitud, como comprobantes de recursos económicos propios y de la unidad de convivencia, como nóminas, certificados de pensiones de organismos diferentes a la Seguridad Social, becas u otros documentos que demuestren ingresos adicionales no mencionados anteriormente.

La pensión no contributiva de jubilación presenta incompatibilidades con otras prestaciones como la pensión no contributiva de invalidez, las pensiones asistenciales, y los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona, conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Además, esta pensión no es compatible con la condición de causante de la asignación familiar por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad igual o superior al 65%.