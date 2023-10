Cambia drásticamente la edad de jubilación: revisa si tu profesión está en la lista

La edad de jubilación cambia drásticamente, si tu profesión está en la lista será mejor que te prepares para recibir una alegría. No todos los trabajos son iguales, con lo que la subida de la edad de jubilación no será un problema para determinados colectivos que podrán acabar antes de trabajar si cumplen con unas condiciones. Es importante saber el momento en el que podremos jubilarnos de forma anticipada, por si queremos hacerlo y dejar de trabajar varios años más en esta etapa de nuestra vida. Si tu profesión está en la lista estás de enhorabuena.

Revisa si tu profesión está en la lista, la edad de jubilación cambia drásticamente

Será mejor que te prepares para una vida laboral de lo más intensa. España subió la edad de jubilación contra la voluntad de casi todos los españoles. Dejar de trabajar es algo que todos queremos hacer, especialmente a una edad en la que el cuerpo ya no responde de la misma forma y son pocos los que llegan en perfectas condiciones.

Por lo que, pese a estar en una edad de jubilación que se acerca peligrosamente a unos 67 años a los que es difícil llegar sin haber pasado algún bache. Hay algunos colectivos y profesiones que podrán decir adiós a las jornadas de trabajo antes de lo esperado. La jubilación anticipada se mantiene para el colectivo de bomberos con unas determinadas condiciones.

Los bomberos tienen una vida laboral marcada por el drama y un riesgo extremo. Mucho les debemos agradecer a estas personas que día tras día, deben jugarse la vida por los demás y ver desastres a los que una persona normal tardaría años en recuperarse. Un accidente de tráfico con varias víctimas y ser capaces de sacar los restos, puede marcar el día de trabajo de estos profesionales.

No solo es la entereza física la que guardan, también psicológica ante unos accidentes que el resto de la población no verá nunca. Lo hacen porque les gusta su profesión y se les paga para ello, aunque no debe ser fácil, levantarse un día después de haber visto un accidente con víctimas.

Por lo que su edad de jubilación seguirá siendo inferior a los 60 años siempre y cuando hayan trabajado un mínimo de 35 años o más cotizados. De esta manera pueden empezar a ver la vida bella y sin dramas que el resto de personas disfrutan y sobre todo descansar cuerpo y mente.