El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a mentir. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha asegurado que varios sectores solicitaron que no se tocaran los impuestos porque este tipo de medidas no servían para hacer frente al alza de los precios de la energía. Una afirmación que no es cierta, ya que gasolineras y transportistas solicitaron tocar la fiscalidad para poner fin a la espiral inflacionista.

En concreto, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) solicitaron el pasado 15 de marzo una reducción de la fiscalidad que soportan los carburantes de forma temporal y extraordinaria.