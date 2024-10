Calendario confirmado de la Seguridad Social: afecta a los autónomos y es importante

La Seguridad Social comenzará en noviembre el proceso de regularización de las nuevas cuotas para autónomos basadas en sus ingresos reales, según fuentes del diálogo social. Este ajuste corresponde a la cotización del 2023 y puede resultar en un cobro o devolución, dependiendo de los ingresos del año anterior. El proceso se llevará a cabo en varias fases, extendiéndose hasta marzo o abril de 2025. El año 2023 fue el primero en el que los autónomos cotizaron por tramos en función de sus ingresos reales, tras la implementación del nuevo sistema de cotización aprobado por el Gobierno en la legislatura pasada, que se irá implantando progresivamente. Las cuotas actuales están establecidas para los años 2023, 2024 y 2025.

Los autónomos debían cotizar según una previsión de ingresos, y el sistema permite cambiar la base de cotización hasta seis veces al año para adaptarse a la situación económica. No obstante, sólo un 17% de los más de tres millones de autónomos en España realizaron ajustes en sus cuotas. De estos, aproximadamente 550.000 hicieron modificaciones: dos tercios aumentaron sus cuotas y un tercio las redujo. Estos datos han permanecido prácticamente estables desde el año anterior.

Cotización por ingresos reales

A partir del 1 de enero de 2025, más de 3 millones de autónomos en España experimentarán un cambio importante en su cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). La cuota mensual se ajustará según los ingresos reales, reemplazando el sistema actual donde los autónomos elegían libremente su base de cotización.

Este cambio, impulsado por el Gobierno para hacer las aportaciones más equitativas, eliminará la flexibilidad previa y establecerá un sistema basado en la declaración de ingresos. La Seguridad Social ha creado 15 tramos de ingresos mensuales, con cuotas que varían entre 200 € y 590 €, según lo declarado por los autónomos. A lo largo del año, los trabajadores podrán modificar hasta seis veces su base de cotización según la evolución de sus ingresos.

Mientras que aquellos con ingresos bajos podrán beneficiarse de una reducción en su cuota mensual de hasta 30 €, quienes ganen más de 1.700€ al mes verán aumentada su aportación en 30 € a 90 €, lo que podría representar un aumento anual de hasta 1.080 €. Esto ha generado preocupación entre los autónomos de ingresos medios y altos, quienes temen el impacto económico de este cambio.

Cambios en 2025

Para los autónomos que ganan más de 1.700 € al mes, la cuota mensual aumentará aproximadamente 30 euros si están cotizando por la base mínima. No obstante, el importe exacto dependerá del tramo en el que se encuentren según la tabla de cotización. Aquellos que elijan la base máxima no experimentarán cambios, ya que estas cuotas no subirán en 2025.

Un factor que también influirá en las cuotas del próximo año es la actualización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este mecanismo, creado para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, implica una contribución adicional que se añade a las cotizaciones de todos los trabajadores, incluidos los autónomos. En 2025, se prevé que el MEI genere un aumento adicional en las cotizaciones.

El MEI fue introducido para distribuir de manera equitativa el esfuerzo necesario para mantener el sistema de pensiones, reforzando así el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Esto se traducirá en una carga extra sobre la cuota mensual de los autónomos, además de los incrementos derivados del ajuste en las bases de cotización.

Cálculo del rendimiento neto

El tramo de cotización de un autónomo se determina por su rendimiento neto, que se calcula restando los gastos deducibles a los ingresos brutos obtenidos por la actividad. Es importante destacar que la cuota de la Seguridad Social no se considera un gasto deducible. Tras obtener el rendimiento neto, el autónomo puede aplicar una deducción del 7% por gastos genéricos, lo que permite ajustar su base de cotización final.

En función de este rendimiento neto, el autónomo quedará encuadrado en uno de los 15 tramos definidos por la nueva normativa. Cada tramo establece un límite máximo y mínimo de cotización, permitiendo al trabajador ajustar su base dentro de esos márgenes.

Calendario de notificaciones

El Ministerio liderado por Elma Saiz ha anunciado el calendario de regularización a las principales organizaciones de autónomos, como UATAE, ATA y UPTA, así como a sindicatos y patronales. La Seguridad Social todavía no ha realizado el cruce de datos con la Agencia Tributaria para verificar los ingresos reales de los trabajadores, lo cual se espera en los próximos días o semanas.

Entre noviembre y diciembre se comenzarán a notificar formalmente las regularizaciones, empezando por los trabajadores que no modificaron su cuota desde diciembre de 2022. Estos tendrán hasta el 31 de enero de 2025 para decidir si mantener su cotización actual. Las devoluciones de dinero a quienes cotizaron por encima de sus ingresos se resolverán entre enero y marzo de 2025, mientras que las reclamaciones de cuotas adicionales a los que cotizaron por debajo concluirán en marzo. Todo el proceso finalizará antes del 30 de abril de 2025.