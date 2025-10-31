CaixaBank ha aumentado un 3,5% su beneficio en los tres primeros trimestres de este año en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, hasta los 4.397 millones de euros, según el comunicado de la entidad emitido este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía afirma que este resultado se ha dado «por la fortaleza del negocio».

Según ha explicado la entidad bancaria, sus resultados ya comienzan a mostrar cierto impacto de la rebaja de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, aunque asegura que se ha compensado, «en parte», a través de los mayores volúmenes de inversión.

En concreto, la rebaja de tipos ha causado un retroceso del 4,9% en el margen de intereses, hasta 7.957 millones. Con todo, CaixaBank ha señalado que la evolución trimestral del margen de intereses muestra una tendencia positiva, con un aumento del 1,4% en el tercer trimestre respecto al segundo.

El consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, destacó que la entidad avanza «con fuerza» en sus dos grandes ejes estratégicos: el crecimiento sostenido de su actividad y la transformación del grupo a través de la adopción de tecnologías innovadoras.

El directivo subrayó además que, gracias a la rentabilidad alcanzada y a la «sólida posición financiera» del banco, se ha podido financiar a 240.000 familias y empresas, al tiempo que se ha asegurado una retribución a los accionistas que calificó como adecuada.

Resultados de CaixaBank

Los ingresos por servicios aumentaron un 5,7%, hasta alcanzar los 3.883 millones de euros, impulsados por el crecimiento del 13,4% en la gestión patrimonial, que sumó 1.484 millones gracias al mayor volumen administrado. Por otro lado, los ingresos por seguros de protección se incrementaron un 2,2%, hasta 873 millones.

Las comisiones bancarias avanzaron un 0,9%, hasta 1.526 millones, apoyadas en la evolución de la banca mayorista, aunque el banco precisó que las comisiones recurrentes descendieron un 4,6%.

Por otro lado, los ingresos por dividendos se redujeron un 40,8%, hasta 59 millones, debido a la venta de la participación en Telefónica. En cambio, los resultados atribuidos de entidades valoradas por el método de la participación aumentaron un 18,4%, hasta 265 millones.

En conjunto, el margen bruto del periodo se situó en 12.118 millones de euros, un 2,8% más, mientras que el margen de explotación alcanzó los 7.319 millones, con un incremento del 1,2%.

CaixaBank ha subrayado que el resultado ha sido impactado por el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones, y que si se hubiera contabilizado de la misma forma en 2025 que en 2024, el aumento del beneficio sería del 0,6%. El ROE se situó en el 15,2%, por encima del 14,4% del mismo momento de 2024, y la ratio de eficiencia, en el 39,2%.

Crédito y Morosidad

El banco cerró los nueve primeros meses del año con un volumen de negocio de 1,090 billones de euros (+6,8%), y los recursos de clientes alcanzaron 720.242 millones de euros, un 6,8% más.

Los activos bajo gestión subieron un 9,8% interanual, hasta 195.547 millones de euros, por la favorable evolución de los mercados y de las suscripciones, y el patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y sicav’s se situó en 144.714 millones (+12,1%) y los planes de pensiones, en 50.833 millones de euros (+3,7%).

Las suscripciones netas en fondos de inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones alcanzaron los 12.889 millones de euros en los últimos doce meses. Por su parte, la cartera de crédito sano tuvo un incremento del 6,7%, hasta 367.874 millones, y la nueva producción de crédito entre enero y septiembre fue de 61.255 millones, un 20% más que en el mismo periodo de 2025.

Las hipotecas crecieron un 39%, hasta 14.409 millones, con un 93% a tipo fijo; los créditos al consumo, un 12%, hasta 10.121 millones, y el crédito a empresas, un 16%, hasta 36.724 millones.

CaixaBank ha asegurado que cuenta con «una tasa de morosidad en niveles históricamente muy bajos, un confortable nivel de liquidez y una intensa capacidad de generación orgánica de capital».

El saldo de dudosos fue de 889 millones, tras la gestión de la mora y la venta de carteras, y la ratio de morosidad fue del 2,3%, mientras que los fondos para insolvencia estaban en 6.695 millones y la ratio de cobertura mejoró hasta el 72%.

Los activos líquidos totales alcanzan 173.883 millones de euros y el Liquidity Coverage Ratio del Grupo (LCR) era del 199%. En cuanto al capital, la ratio Common Equity Tier 1 (CET1) se sitúa en el 12,4%, por el impacto de Basilea IV y el programa de recompras anunciado este viernes, y mejora 27 puntos básicos.