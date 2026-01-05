Buenas noticias para miles de desempleados: ya no tendrán que presentar la declaración de la renta

Los desempleados españoles que estén recibiendo un subsidio del SEPE finalmente no tendrán la obligación de presentar la declaración de la renta en este 2026. El Gobierno ha confirmado que finalmente las personas que estén cobrando el paro no tendrán que declarar sus ingresos a riesgo de perder el derecho a la ayuda, como se estableció el pasado mes de noviembre de 2024. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las obligaciones de los desempleados con la declaración de la renta.

El próximo 8 de abril comenzará la campaña de la declaración de la renta, en la que hasta el 30 de junio millones de contribuyentes que cumplan los requisitos tendrán la obligación de presentar el ejercicio del IRPF. Con esto tendrán que cumplir los que superen los 22.000 euros de ingresos o superen los 15.000 euros y tengan un segundo pagador de más de 1.500 euros. Finalmente, los desempleados que reciban algún subsidio del SEPE no tendrán la obligación de presentar la declaración de la renta.

Esta imposición entró dentro del Real Decreto-ley 2/2024, que supuso un gran cambio en el mundo de los subsidios y que introdujo una letra pequeña que obligaba a los desempleados españoles a declarar sus ingresos independientemente de la cantidad recibida durante el año. La norma también incluía que los parados españoles que no cumplieran con sus obligaciones tributarias podrían perder el derecho a la ayuda. Finalmente, en la pasada campaña de la renta no se aprobó esta imposición porque la norma entró en vigor en noviembre y con poco margen, mientras que en 2026 ha quedado totalmente descartada.

Los desempleados y la declaración de la renta

Esto se hizo oficial hace unos días en el Boletín Oficial del Estado después de que el Gobierno aprobara en el último Consejo de Ministros del año el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Dentro de la batería de medidas sociales dictadas por el Ejecutivo a golpe de decreto, también se incluye la no obligación de los desempleados a presentar la declaración de la renta en 2026.

Desde el Gobierno aseguraron que esto «excede la intención de la norma, que inicialmente fue la de dotar de una fuente adicional de información a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo». «Resulta así necesaria la supresión de esta obligación de presentar declaración por IRPF a los beneficiarios de la prestación por desempleo», confirma esta nueva norma que exime a los desempleados de presentar la declaración de la renta en la próxima campaña que empieza el ocho de abril.

Esta decisión beneficiará a alrededor de dos millones de desempleados que ya no estarán obligados a presentar sus ingresos. Sí que lo tendrán que hacer los que tengan otros ingresos que les hagan superar sus límites, los que quieran acogerse a algún tipo de deducción estatal o autonómica y los que estén previstos en la Ley 35/2006 del IRPF. También tendrán que declarar sus ingresos los perceptores del subsidio para mayores de 52 años y los que sean beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. El resto de perceptores de un subsidio del SEPE no tendrán que presentar la declaración de la renta.