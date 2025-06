BStartup (Banco Sabadell) cumple las 100 inversiones y refuerza su compromiso con las startups

BStartup, el servicio financiero de Banco Sabadell especializado en prestar servicio a startups y scale ups, ha cerrado recientemente su inversión número 100 en una empresa de estas características, lo que consolida a la entidad como uno de los actores clave en el ecosistema emprendedor innovador en España y como uno de los vehículos de inversión en early stage más activos del país.

La entidad ha participado un año más en una nueva edición de South Summit 2025 Madrid, que se ha celebrado entre los días 4 y 6 de junio. En este espacio, Banco Sabadell ha presentado algunas de las últimas inversiones realizadas, destacando, sobre todo, las acometidas en el campo de la Inteligencia Artificial (IA) y la Deep Tech.

Además de ofrecer servicios bancarios especializados a las más de 5.500 startups que ya trabajan con BStartup, esta dirección de negocio de Banco Sabadell también invierte directamente mediante venture capital en algunas de las startups en las que detecta un mayor potencial de crecimiento.

De hecho, desde su creación en 2013, y a través de su vehículo de inversión BStartup 10, BStartup ha invertido en startups de todo tipo de sectores, sobre todo de software empresarial (son el 60% de sus inversiones) pero también en B2C (turismo, alimentación, plataformas de e-commerce y de servicios…) y en el sector salud, clean tech y otras tecnologías avanzadas como la IA o la cuántica.

Inversiones con impacto a largo plazo

De las 100 inversiones realizadas hasta el momento tan sólo un 17% de las empresas dejaron su actividad, mientras que el resto está generando en estos momentos más de 4.200 empleos y tienen una facturación agregada de 600 millones de euros (a tener en cuenta que entre las participadas hay muchas empresas que están aún en fase de investigación y desarrollo).

Para Yolanda Pérez, directora de BStartup, el hecho de alcanzar las 100 inversiones «es un hito y una cifra redonda, pero sobre todo es una muestra tangible de nuestro compromiso continuo con el emprendimiento innovador. Nuestro objetivo es seguir acompañando a las startups, impulsando su crecimiento y facilitando su acceso a financiación y redes de apoyo clave».

Su huella en el South Summit 2025 Madrid

En esta ocasión, BStartup, de Banco Sabadell, además de presentar públicamente algunas de las últimas inversiones realizadas, también ha organizado diversos paneles donde se han tratado temas como las estrategias de crecimiento de las scale ups de la mano de Amphora –startup especializada en logística para ecommerce–, Wetaka –startups que elabora tuppers a domicilio- y Pangea –agencia de viajes diseñados a medida–, bajo el nombre de Think Big: the ambition to scale up.

O sobre las formas de financiación disponibles para startups más allá del Venture Capital, conociendo la experiencia de Morrison –ecommerce de zapatillas deportivas– y SportEmotion –empresa líder en España de venta de material de fútbol– con el llamado Bootstrapping, es decir, por sus propios recursos, gracias a estrategias de capital efficiency y generación de cash-flow positivo.

También en esta edición del South Summit Madrid, ocho de las últimas inversiones de BStartup han presentado sus proyectos antes los inversores en el espacio de la entidad, entre los que están proyectos que tocan la alimentación, las finanzas, las importaciones o la IA, entre otras, como Plesh, Dost AI, Epinium, xNova, NeuralTrust, Emily.AI, Qcentroid o Kloutit.

Hasta 200.000 euros de inversión por compañía

En estos momentos, son ya numerosas las empresas a las que BStartup ha dado apoyo durante sus primeras etapas, las cuales han conseguido consolidarse como referentes en sus respectivos sectores. Debemos destacar, por ejemplo, startups del ámbito del B2B se podría como Signaturit, RedPoints, Cobee, Adsmurai, Worldcoo, Amphora. O las destinadas al gran público, como Incapto Coffee, Mondo, Cafler o Exoticca y al sector de la salud, como Qida, Able Human Motion o Inbrain Neuroectronics.

Banco Sabadell seguirá dando pasos en la misma línea, reforzando su inversión en startups. De hecho, recientemente, ha aumentado su ticket de inversión hasta 200.000 euros por compañía. Su foco seguirá siendo exclusivamente el territorio español, apostando por proyectos innovadores que aporten valor social y económico.

El banco dispone, también, del fondo Sabadell Venture Capital que invierte en fases posteriores y también ha invertido en fondos externos como Asabys o Ship2B.

Salud, medio ambiente y Deep Tech

Al mismo tiempo, y con la voluntad de jugar un papel dinamizador en el ecosistema, hace tiempo que puso el foco en sectores como el de la salud, la sostenibilidad medioambiental o el Deep Tech, siendo pioneros en este tipo de áreas que eran minoritarias para los inversores.

Por ello, hace más de ocho años lanzó BStartup Health para invertir en startups del sector salud (biotech, medical-devices, e-health) centrándose en fases muy iniciales donde la inversión es clave para lograr que la investigación científica pueda trasladarse de forma efectiva a centros de salud, como los hospitales. Entre las startups en las que ha invertido se encuentran compañías centradas en la lucha contra el cáncer, el Alzheimer o el Parkinson o la detección precoz de enfermedades como el ictus, o la rehabilitación de pacientes, entre otras.

En lo que se refiere a sostenibilidad, sus inversiones se han centrado en empresas que, gracias a la tecnología o la digitalización, son capaces de facilitar la transición hacia un mundo más sostenible. Desde el punto de vista de la energía (baterías de silicio, recargas inteligentes…), la industria 4.0 o la economía circular (aprovechamiento de desechos de la industria alimentaria para generar proteína vegetal), entre otros. También se apoya a empresas deep tech de otros ámbitos, como el data leverage, la IA o las tecnologías cuánticas.

Proyectos con impacto positivo en la sociedad

El objetivo, en definitiva, es apoyar a aquellas empresas que, pese a su mayor riesgo y ciclos de desarrollo más largos, pueden tener en la sociedad, al llegar a su fase de madurez, un impacto especialmente positivo. Sin perder de vista que, además, muchas de ellas pueden tener un elevado potencial de crecimiento.

Hub en Madrid sólo para startups

El pasado mes de diciembre, BStartup inauguró en Madrid su primer hub dedicado íntegramente a las startups. Ubicado en la Calle Núñez de Balboa, 65, se trata de una oficina de 600 m2 dedicada íntegramente a prestar servicio a este tipo de empresas. En este momento ya presta servicio a más de 1.400 startups a través de un equipo altamente especializado.

Este 2025 está prevista la inauguración de otro centro de similares características en Barcelona.

En estos hubs, además de prestar servicios financieros, Banco Sabadell también ofrece un punto de encuentro, conversación y debate para los emprendedores y el ecosistema emprendedor en general y ofrece espacios de reunión y trabajo que estos pueden utilizar, por ejemplo, para reunirse con potenciales inversores o clientes.