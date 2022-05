El embargo del petróleo ruso parece estar cada vez más cerca. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está ultimando una propuesta a los 27 que prevé la prohibición del crudo procedente de Rusia de forma paulatina de aquí a final de año y que se podría aprobar este miércoles en la reunión de los embajadores ante la UE. No obstante, las discrepancias entre los países continúan y no hay una decisión clara sobre la mesa. Alemania ya ha comunicado su ‘si’, pero avisa de que esta decisión traerá consecuencias negativas para la economía de la zona euro.

Así, el Gobierno alemán ha advertido de que los consumidores de la Unión Europea (UE) deberían prepararse para un gran golpe económico y precios más altos de la energía por el embargo del petróleo ruso. «Nos haremos daño a nosotros mismos, eso está claro», dijo Robert Habeck, ministro de Economía y vicecanciller de Alemania.

«Es inconcebible que las sanciones no tengan consecuencias para nuestra propia economía y para los precios en nuestros países», dijo. «Nosotros, como europeos, estamos preparados para soportar la presión económica para ayudar a Ucrania. Pero no hay forma de que esto no tenga un costo para la economía», confesó.

Lo cierto es que a tan sólo 24 horas de la reunión, los estados miembros todavía están divididos sobre la idea de una prohibición del petróleo procedente de Rusia y Bruselas necesita el ‘si’ de los 27 países. Hungría ha mostrado su negativa desde el primer momento y bloqueará el acuerdo a menos que pudiera garantizarse suministros de otros lugares, al igual que Eslovaquia, muy dependientes también del crudo ruso al no tener salida al mar.

En contraste, Polonia y los estados bálticos quieren una prohibición inmediata del petróleo ruso, mientras que Italia ha sugerido un tope de precio o arancel sobre las importaciones rusas. España por el momento no se ha pronunciado pero asegura que el embargo del crudo procedente de Rusia no tendrá impacto.

El mercado en calma

Según Julius Baer, «las probabilidades de que Europa sancione el comercio de petróleo ruso directamente a través de un embargo han aumentado. El mercado del petróleo parece permanecer en calma, y ​​los precios muestran poca reacción al creciente flujo de noticias, ya que el comercio de crudo se ha desviado en las últimas semanas, con Europa buscando suministros alternativos a Rusia y principalmente compradores asiáticos llenando el vacío. «El embargo finalizaría este cambio. A menos que Occidente ejerza presión diplomática sobre los compradores asiáticos, no vemos que la brecha de suministro se amplíe ni que los precios del petróleo se disparen», recalcan.

Por su parte, Tempos Energía ha subrayado que, pese a que el recrudecimiento de la ofensiva rusa hacia Ucrania acentúa los argumentos para la ruptura de las exportaciones del petróleo ruso, «una desconexión total supondría para la Unión Europea un incremento del crudo por encima de los 150 dólares el barril de brent». Según ha explicado, pese a que la UE dispone de argumentos más que contundentes para un embargo completo, «no disponemos de tiempo suficiente para redirigir la compra de barriles hacia China e India».

«No estamos preparados para una desconexión inmediata». Sin embargo, «una supresión gradual de unos cuatro meses podría llevarse a cabo sin perturbar significativamente los precios», ha dicho el director general de la consultora estratégica, Antonio Aceituno.