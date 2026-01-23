El BOE confirma la subida: esto es lo que va a costar a partir de ahora la bombona de butano en España

El nuevo precio de la bombona de butano ya es oficial y supone un pequeño incremento que muchos hogares van a notar en los próximos días. No se trata de una subida abrupta, pero sí que podemos decir que supone un cambio que vuelve a poner este suministro en el centro del debate, especialmente entre quienes dependen de él a diario. La cifra actualizada aparece detallada en la última resolución del Boletín Oficial del Estado, que fija el coste que regirá desde esta semana.

El reajuste está dando que hablar y es que, aunque las subidas del precio del butano parecen ser constantes, lo cierto es que estamos en un momento en el que el mercado energético continúa moviéndose con cierta tensión. Las materias primas han encarecido su cotización y el transporte internacional tampoco da tregua, factores que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señala como determinantes para explicar la revisión al alza. A ello se suma que el consumo de bombonas, aunque cada vez más reducido, sigue siendo lo bastante significativo como para que cualquier variación despierte inquietud. Así, y con la resolución ya en vigor, la bombona vuelve a incorporarse al sistema de revisión bimestral que marca su precio máximo. Es un mecanismo particular dentro del sector energético, ya que este producto continúa sujeto a un límite oficial y no al libre juego del mercado, lo que obliga a ajustar su coste con precisión y bajo unas reglas muy tasadas.

Esto es lo que va a costar a partir de ahora la bombona de butano en España

Desde este pasado martes 20 de enero, el precio máximo de venta al público de la bombona pasa a ser de 15,58 euros, lo que supone un aumento del 0,7% respecto a la última revisión. Ese límite es el que se aplica a los envases de entre 8 y 20 kilos, es decir, el formato doméstico más habitual.

Se trata de un precio regulado y no liberalizado, por lo que cualquier variación debe publicarse en el BOE y se aplica por igual en todo el territorio. La cifra, además, no puede modificarse libremente: está sujeta a un sistema de revisión que se aplica cada dos meses y que analiza la evolución del mercado del propano y el butano, el coste del transporte marítimo y la relación euro–dólar. Por otro lado, el precio no puede aumentar más de un 5% en un mismo ciclo, lo que impone un límite a las oscilaciones. Si los cálculos superan ese porcentaje, el exceso se guarda para revisiones posteriores.

Por qué sube la bombona

Según detalla Transición Ecológica, esta revisión y aumento del 0,7% apunta claramente a tres factores que son además los parámetros establecidos por la Dirección General de Política Energética y Minas. Son estos:

El encarecimiento de los fletes, que crecen un 5,1% . El transporte marítimo continúa siendo un componente clave del coste final, y su volatilidad repercute de forma directa en la bombona.

. El transporte marítimo continúa siendo un componente clave del coste final, y su volatilidad repercute de forma directa en la bombona. El aumento del precio de las materias primas, con una subida del 3,8% en los mercados internacionales. Tanto el propano como el butano han registrado un comportamiento alcista.

en los mercados internacionales. Tanto el propano como el butano han registrado un comportamiento alcista. La depreciación del euro frente al dólar, aunque leve (–0,4%). La compra de estas materias primas se realiza en dólares, por lo que cualquier cambio en el tipo de cambio impacta en el coste.

Cómo funcionan las revisiones del precio y por qué son bimestrales

A diferencia de otros combustibles, la bombona de butano mantiene un sistema regulado que se revisa el tercer martes de cada bimestre. Es un mecanismo pensado para evitar oscilaciones bruscas y garantizar estabilidad en un producto que aún utilizan millones de viviendas, especialmente en zonas sin acceso a red de gas natural.

El cálculo tiene en cuenta:

La cotización del propano y el butano.

El coste de los fletes para su transporte.

La evolución del tipo de cambio.

El límite del 5% por revisión, que evita subidas o bajadas demasiado pronunciadas.

Si una revisión arroja un resultado superior o inferior al límite permitido, el sistema lo acumula y lo incorpora en las siguientes actualizaciones. Esto explica por qué, incluso en periodos de descenso en el mercado internacional, la bombona no siempre experimenta bajadas inmediatas.

Qué papel tiene hoy la bombona de butano en España

La bombona de butano ya no ocupa el lugar que tuvo en décadas pasadas, pero sigue siendo un recurso habitual en muchas zonas del país. Millones de envases se consumen cada año y, aunque la demanda ha ido cayendo con la expansión del gas natural y otros sistemas de calefacción, continúa siendo la opción principal en hogares y negocios que no están conectados a la red.

Su presencia se mantiene sobre todo en viviendas rurales, segundas residencias y pequeños establecimientos que necesitan un suministro sencillo y puntual. Al estar su precio regulado, ofrece cierta estabilidad a los usuarios y evita variaciones bruscas incluso en momentos de tensión en los mercados energéticos.