El BOE confirma el festivo del 8 de diciembre en España

La Navidad está a la vuelta de la esquina y los españoles vamos a poder disfrutar durante el mes de diciembre, del conocido puente de la Purísima, que recoge el Día de la Constitución, celebrado el día 6 y el Día de la Inmaculada Concepción que tiene lugar el día 8 de este esperado mes. Al caer en sábado y lunes, el BOE (Boletín Oficial del Estado) confirmó hace meses que sólo el lunes 8 de diciembre será festivo en España. Te contamos a continuación quiénes son los españoles que podrán disfrutar de un día extra de vacaciones.

Llega uno de los puentes más clásicos del año en el que cientos de miles de españoles aprovechan para moverse por todos los puntos de la península para realizar las pertinentes compras de Navidad o simplemente ver los alumbrados de las ciudades más importantes, como Madrid. Durante estas fechas otros muchos también viajan rumbo a otras ciudades de Europa para poder ver los clásicos mercados navideños que tan famosos se han hecho en los últimos años.

Una de las singularidades que tiene este puente de la Purísima es que el día 6 de diciembre, Día de la Constitución española, cae en sábado y por lo tanto no podremos disfrutar del conocido como macropuente de diciembre. Sin embargo, el calendario laboral de 2025 todavía nos guarda una sorpresa antes de Navidad: el día 8 de diciembre, en el que se celebra la onomástica de la Inmaculada Concepción cae en lunes y toda España tendrá fiesta y por lo tanto un puente de tres días.

Los próximos días festivos

Tras el puente de la Purísima, el próximo día festivo y último del año será el jueves 25 de diciembre, día en el que se celebra la Navidad. Este será la última ocasión en la que los ciudadanos puede disfrutar de un día de vacaciones. Hay que tener en cuenta que a lo largo del año hay ocho festivos comunes en todo el territorio al que hay que añadir cuatro días festivos nacionales que hace oficial cada comunidad autónoma. Después hay que añadir otros dos más por festividades locales hasta un total de 14 festivos en todo el año.