Puente de diciembre en Madrid: estos son los mejores planes para hacer con niños

El puente de diciembre que se celebra entre los próximos viernes 6 y domingo 8 de diciembre, es una oportunidad única para disfrutar de Madrid en familia. La capital se llena de luces, actividades y una magia especial que invita a pequeños y mayores a dejarse llevar por el espíritu navideño. Este año, las propuestas son variadas y están pensadas para satisfacer todos los gustos: desde los tradicionales mercadillos hasta espectáculos innovadores, pasando por actividades al aire libre que garantizan diversión para los más pequeños.

Y es que Madrid no deja de ser uno de los epicentros cuando se trata de disfrutar de tiempo libre y especialmente durante la época navideña. Las calles se visten con las luces más bonitas, los rincones emblemáticos se llenan de vida, y cada plan es una invitación a compartir momentos inolvidables con la familia. Si estás buscando opciones para aprovechar al máximo estos días festivos en compañía de tus hijos, no te pierdas esta selección de planes. ¡Hay algo para todos! A continuación, te proponemos seis actividades imprescindibles para disfrutar en familia durante este puente. Organiza tu agenda, abrígate bien y prepárate para vivir una experiencia mágica en la capital.

Dar una vuelta por el mercadillo de la Plaza Mayor

No se puede hablar de planes navideños en Madrid sin mencionar el mercadillo de la Plaza Mayor, un clásico que atrae a visitantes de todas partes. Este emblemático espacio se transforma cada año en un paraíso de casetas donde encontrarás adornos, figuritas para el belén, dulces tradicionales y hasta artículos de broma. Es el lugar perfecto para empaparse del espíritu navideño mientras los niños descubren curiosidades y pequeños tesoros.

Fue el pasado 29 de noviembre cuando el mercadillo quedó inaugurado y se mantendrá abierto hasta el 31 de diciembre, pero será durante el puente de diciembre de esta semana cuando el mercadillo de la Plaza Mayor es una se convierta en una parada obligatoria para quienes buscan una experiencia auténtica y llena de encanto. Además, su ubicación en pleno corazón de la ciudad lo convierte en un plan ideal para combinar con un paseo por el centro.

Pasear bajo las luces navideñas de Madrid

Nada transmite mejor la magia de la Navidad que un paseo bajo las impresionantes luces navideñas que decoran Madrid. Desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero, la ciudad se ilumina con diseños espectaculares, incluyendo este año una serie de adornos diseñados por niños, lo que añade un toque único y entrañable a la decoración.

Para quienes buscan una experiencia diferente, el Naviluz, el famoso autobús de dos pisos, ofrece un recorrido especial para admirar la iluminación de la ciudad. Es un plan que encanta a niños y adultos, y que no puede faltar en tu lista de actividades.

Acercarse a las Mágicas Navidades de Torrejón

El Parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz es una experiencia inmersiva que hará las delicias de toda la familia. Desde espectáculos de videomapping y figuras de hielo hasta una pista de patinaje sobre un lago, este lugar ofrece un sinfín de actividades. Los niños podrán conocer a Papá Noel, explorar el Laberinto Mitológico o disfrutar de las Linternas de Asia, mientras los adultos se maravillan con el ambiente festivo. Disponible desde el 15 de noviembre hasta el 6 de enero, este parque es ideal para una escapada familiar durante el puente de diciembre en Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CALEIDO (@caleido.madrid)

Jugar con los elfos en Caleido

El mundo de los elfos en Caleido es una propuesta única que combina actividades al aire libre con talleres y juegos temáticos en Caleido en el Paseo de la Castellana. Los niños pueden participar en una búsqueda del tesoro o disfrutar de cuentacuentos en un entorno mágico decorado para la ocasión. Además, el espacio cuenta con una biblioteca temática y un buzón para las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos y también como no, podrán ver de cerca a The Elf on The Shelf.

Un día en El Bosque Encantado

Si prefieres alejarte del bullicio de la ciudad, El Bosque Encantado en San Martín de Valdeiglesias es el destino perfecto. Este jardín único combina naturaleza y fantasía, con más de 300 esculturas vegetales y espectáculos de luces al caer el sol. Además, cuenta con áreas de picnic y un parque infantil, lo que lo convierte en un lugar ideal para pasar un día completo en familia. No olvides llevar ropa cómoda y, si lo prefieres, comida de casa para disfrutar en los merenderos disponibles. La entrada para el Puente de Diciembre la puedes sacar en su web. El precio para adultos es de 12 euros y para niños de 9 euros (entre 3 y 12 años), aunque hay descuentos especiales para familias numerosas o la Entrada Familiar para 4 personas.

Disfrutar de un espectáculo en familia: Circlassica y Pica Pica

El puente de diciembre en Madrid también es una oportunidad para disfrutar de espectáculos únicos. Circlassica, en Ifema, es un homenaje al gran circo mundial con acrobacias, música y una historia que enamora a niños y adultos. Por otro lado, el grupo infantil Pica Pica presenta su nuevo espectáculo, ¡Hola Caracola!, lleno de canciones, risas y valores educativos. Ambas opciones garantizan entretenimiento de calidad y momentos inolvidables para toda la familia.

En resumen, el puente de diciembre en Madrid está lleno de posibilidades para disfrutar en familia. Desde la tradición de los mercadillos hasta actividades innovadoras como las Mágicas Navidades o los espectáculos temáticos, la capital se convierte en un escenario perfecto para vivir la magia de estas fechas. Solo queda elegir tu plan favorito y salir a disfrutar. ¡Feliz puente!.