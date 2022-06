El bitcoin amenaza con desplomarse hasta los 14.000 dólares a corto plazo

El bitcoin cotizó sobre los 20.000 dólares esta semana, mínimo de 17 meses, lo que se tradujo en un retroceso del 30% en dicho periodo elevando las pérdidas anuales al 50%. La caída del bitcoin arrastró al resto de criptodivisas y el valor total de este mercado bajó hasta los 900.000 millones de dólares, desde los máximos en 3 billones de dólares al cierre de 2021. Los expertos estiman que las caídas en el bitcoin llegarán hasta los 14.000 dólares en el corto plazo.

Los 70.000 dólares por bitcoin de noviembre de 2021 quedan muy lejos, el mercado se olvida de ellos, y los analistas aseguran que lo peor de lo que se conoce como «criptoinvierno», caídas pronunciadas y sostenidas en el tiempo en las criptodivisas, está por llegar. Las fuentes consultadas por OKDIARIO explican que los indicadores técnicos siguen mostrando que la presión vendedora continuará en el corto plazo, que los inversores a largo plazo y con mayores posiciones están deshaciendo sus apuestas.

Los analistas de Oanda señalan que si el precio del bitcoin cae por debajo de los 20.000 dólares podría irse hacia los máximos del verano del 2019, sobre los 14.000 dólares. La opinión es compartida por el analista de IG Markets Sergio Ávila que considera que es «muy probable» que continúe a la baja con un primer soporte «relevante» en los 18.300 dólares y en caso de perderlo «la clave estaría en los 13.900 dólares».

Desde XTB, su analista Darío García se suma y apunta a que si triunfa la presión vendedora la siguiente referencia son los 13.970 dólares del 24 de junio de dicho año. El director de activos digitales de Wisdom Tree, Benjamin Dean, comenta que el «viraje» actual del bitcoin le recuerda a la gran caída de 2018, «cuando el precio de la criptodivisa cayó desde los casi 20.000 dólares de diciembre de 2017 hasta los 7.400 dólares de junio de 2018».

Ávila expone que el bitcoin ha perdido el «importantísimo» soporte de los 28.840 dólares, lo que es una noticia «pésima» a nivel técnico, ya que, argumenta, ha activado un «gran doble techo de largo plazo» y estas figuras cuando aparecen «suelen avisar de que las caídas se pueden acelerar y la proyección no es ni más ni menos que cero», remacha. El experto de IG afirma que estas proyecciones se cumplen con alta probabilidad, «pero no siempre lo hacen y, por supuesto, no tendría por qué hacerlo ahora».

Para ver un mejor escenario técnico, el analista de Banco Big, José Luis Herrera, señala que beberá superar los 25.300 dólares, «nivel en el que se detuvo la caída inicial tras la ruptura del canal y desde ahí se puede pensar en una recuperación más sostenida». Para Ávila, mientras no recupere los 32.480 dólares, algo que le parece poco probable, la tendencia siempre será bajista.

Pero también hay voces de alta importancia para los inversores que llaman a la calma y encuentran puntos de apoyo para el bitcoin, como es la de BlackRock. Su director de inversiones de renta fija global declaró a Yahoo Finance que sigue pensando que el bitcoin y las criptodivisas son «activos duraderos» y explica los descensos por el «mucho exceso construido alrededor de él en efectivo, por lo que se produjo un gran apalancamiento sobre las criptos que ahora desaparece rápidamente». Por otro lado, desde XTB exponen que el bitcoin tiene ahora a su favor un mayor volumen de liquidez y negociación que en las caídas de 2018 y que el rebote podría ser «muy explosivo», hasta los 28.800 dólares.