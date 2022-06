El bitcoin incumple una vez más con la etiqueta de ‘activo refugio’ que le colocaron sus máximos defensores. La inflación, las subidas de tipos de interés, el temor a la estanflación y el deterioro de las perspectivas de crecimiento económico dañan su cotización como a la de cualquier activo de riesgo.

El bitcoin, tras hundirse el lunes hasta los 22.800 dólares, 19% de caída en 24 horas, cotiza ahora en niveles no vistos desde diciembre de 2020, un año en el que tampoco se comportó como refugio contra el coronavirus para las carteras de los inversores.

Desde los máximos de noviembre de 2021, sobre los 70.000 dólares, se deja más un 65% y los expertos señalan que los inversores se muestran faltos de apetito, no solo en bitcoin, sino también en el resto de referencias más relevantes del mercado de las criptomonedas. Los volúmenes de negociación de las pantallas de los brókeres muestran que durante el fin de semana y ayer el mercado de estos activos se redujo en más de 200.000 millones de dólares. Así, la capitalización ha caído por debajo del billón de dólares por primera vez desde el arranque de 2021.

«Desde el incremento de tipos de la Reserva Federal (Fed) en noviembre de 2021 y su gestión de la inflación, con el temor a la llegada de la recesión, el sentimiento hacia el bitcoin ha cambiado drásticamente», señala el vicepresidente de desarrollo corporativo e internacional del criptointercambiador Luno, Viyay Ayyar, en declaraciones a la CNBC.

La última subida de tipos de la Fed fue en mayo y desde entonces el bitcoin retrocede más de un 35%. Todo parece indicar, avisa Ayyar, que el bitcoin no habría tocado fondo, al menos mientras que la Fed no se vuelva a tomar un respiro.»Probablemente no vamos a volver a ver los alcistas en el corto plazo, podríamos ver precios del bitcoin mucho más bajos en los próximos uno o dos meses», remacha.

Los inversores en criptoactivos siguen muy de cerca el análisis técnico para tomar sus decisiones de inversión. En este sentido, el portavoz en España del bróker eToro, Javier Molina, expone que el bitcoin se enfrenta a la «importante» misión de recuperar los 24.000 dólares.

«Este nivel supone los anteriores mínimos del año y el precio medio ponderado de compra de todos los bitcoin emitidos. Perderlos abre el camino a los 19.400 o 20.000 dólares. Por arriba, recuperar los 30.000 indicaría que ese escenario negativo quedaría relegado a un segundo término, pero no sería hasta ver precios por encima de los 32.000 cuando el peligro real hubiera pasado», considera Molina.

La crisis desatada en las cotizaciones de las criptodivisas desde finales del año pasado, conocida en el argot del mercado como ‘criptoinvierno’, está provocando daños en las plataformas de operación para los inversores.

Una de las mayores, Celsius Network, que gestiona cerca de 12.000 millones de dólares en activos cripto, ha restringido la retirada de fondos y los traspasos entre sus cuentas con el fin de «estabilizar la liquidez y la operativa», según explicó el lunes en un comunicado. Situación parecida la que viven los clientes de MicroStrategy que ha fijado las retiradas en un máximo de 21.000 dólares.