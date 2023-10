«La clave para ganar dinero con las acciones es no tenerles miedo», Peter Lynch.

Siendo sincera conmigo misma, francamente ahora no estoy tan segura de creer en principios y finales. Hay días que siento que definen nuestra historia más allá de nuestra vida. Que siento, que nuestro lenguaje, sea el que sea, determina nuestra forma de pensar, y de ello fuimos, somos, y siempre seremos cautivos.

Mientras tanto, un vendaval bajista azota el otro lado del charco provocando una gran conmoción para mi querido Mr. Market. La escalada militar en el levante mediterráneo como consecuencia del conflicto árabe-israelí ha renovado el arduo debate acerca de la IIIWW, y si ésta se está abriendo camino a pasos agigantados desde los atentados terroristas del ISIS en mi amada Barcelona, y en París.

Ahora, con el frente abierto en Europa por la guerra en Ucrania y las tensiones sobre la isla de Taiwán, nuestro mundo observa atónito y horrorizado el atroz comportamiento criminal de los grupos terroristas islámicos, con un cuchillo entre los dientes que sólo tiene una palabra: ¡determinación! La que le sobra a Israel para acabar con Hamás.

El acercamiento de los portaaviones americanos sobre el mar mediterráneo marcan el camino contundentemente claro que el mundo civilizado ha tomado, exponiendo una amenaza disuasoria a estados extremistas como Irán o Yemen. Es evidente que los estados de la península arábiga, así como Egipto y Jordania viven con incertidumbre una situación que acontece al margen de su proyecto de Estado, pero en mi opinión no deja de ser un nuevo foco que alimenta las dudas que junto a Taiwán y Ucrania, ¡ya son tres!

Este hecho ha provocado una nueva escalada en los precios del crudo y del oro, reavivando con gran incertidumbre no sólo temas tan cruciales como la inflación y la economía, sino también los problemas geopolíticos que de ello se puede derivar. Este hecho ha trastornado por completo a un mercado miedoso y sobrevendido, que considero está muy cerca de rebotar técnicamente.

La situación no deja de ser irónica, si me lo permiten, y es que el tremendo estrés mostrado por la mayoría de mercados de activos choca de manera frontal con un proceso avanzado de distribución del mando del mercado, es decir, de las 7 grandes ‘megacap’ (Tesla, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon y Apple). Es por este preciso motivo por el que considero que las bolsas pueden sufrir un -5% añadido a los niveles actuales, incluso el NASDAQ 100 podría corregir hasta el -10% si tenemos en cuenta que compañías como Tesla y Nvidia podrían tocar fondo tras ajustes del -30%.

El deterioro de Mr. Market es elevado, y ahora como inversores profesionales debemos considerar dos situaciones clave. La primera, el punto máximo de ajuste. Aquí planteo si el mercado rebota desde estos niveles al calor de los resultados del 3Q2023, de cualquier comentario de la Fed, o bien tocamos fondo extremando el dolor con una caída adicional del 5%. La segunda situación será evaluar el rebote cuando llegue. ¿Será capaz dicho rebote de recomponer el mercado? ¡We’ll see! Pero cada día que pasa, el mercado está más y más deteriorado señores, no lo pasen por alto.

Bolsas

Pues dicho todo lo cual, vamos a lo que nos compete como Traders que somos, como creadores de liquidez que desde nuestras mesas de negociaciones vemos el mundo de forma distinta. En Blackbird Bank supimos anticipar este movimiento a nivel operativo con una estrategia mixta en la cartera de acciones, invirtiendo hasta el 55% de dicha cartera estratégica. ¿Cómo? Con un 10% en oro hemos defendido el ‘performance’ y el buen comportamiento de Elecnor, al calor de la venta de Enerfin, es todo un bálsamo para aquellos que expresan un cierto malestar ante la volatilidad.

Por otro lado, nuestras posiciones tácticas en las bolsas siguen en pie consolidando un año excelente para la tendencia en su arranque pero que empieza a complicarse técnicamente. Las posiciones en el sector de seguridad y defensa, bancos europeos y cortos en NVIDIA nos brindan una exposición valiente, pero defensiva. Tras el pasado cierre semanal, nuestra disciplina operativa nos hace tomar con determinación posiciones cortas en las ‘megacap’, buscando ajuste en este irracional movimiento vivido durante este año al calor de la inteligencia artificial.

El mercado debe ajustarse a un movimiento de rotación que retome las subidas con un rebote que como les comentaba, determinará en buena medida qué podemos esperar para este cierre de año, y por ende nos confirmará si buscamos una estrategia bajista o no.

La clave para ganar dinero en las bolsas está en no tenerles miedo, y lo cierto para mi es que el único miedo que existe en el mercado es no saber lo que se está haciendo. Desde mis mesas de operaciones veo pasar miles de órdenes todos los días y me veo en la obligación de evaluar el comportamiento de decenas de miles de inversores.

A lo largo de mi carrera he visto y comprendido cuáles son los principales errores del Trading, y puedo asegurarles que la tolerancia a la volatilidad, así como el control del riesgo y la ejecución firme acerca de tomar pequeñas pérdidas no forman parte precisamente de dichos errores. La sobreventa acumulada en los mercados de deuda a 7 y 10 años especialmente, marcan un proceso que en mi opinión huele ya a capitulación.

Euro

De la misma manera, el euro amaga acerca de si rebotar contra el billete del tío Sam y lo cierto es que en general, las bolsas siguen explicando que esta extensión del dolor marcará un rebote de dimensiones cósmicas queridos míos… ¡Time to time! Pero claro, aquí radica el problema. ¿Caerán las bolsas un -5% añadido extremando el dolor actual antes del rebote? ¡Centrémonos!

La situación no cambia para nada el escenario, marca los tempos, y ahora son tiempos para el dolor, y luego lo serán para el arrepentimiento, créanme. Es crucial racionalizar nuestras decisiones, seguir con disciplina nuestro plan de Trading, y fijar nuestra mirada técnica en los soportes aceptando que desafortunadamente para muchos, el destino de un inversor lo marca su estómago.

Nos llaman jugadores, nos dicen que dependemos de la suerte. Afirman que nadie puede batir el mercado, y que estamos perdiendo nuestro tiempo. «No es un trabajo de verdad», deberíamos dejar nuestro hobby, dicen. Pero si ellos supieran… Que somos los maestros del riesgo, la esencia del espíritu empresarial, la liquidez de la economía. Vivimos gracias a nuestro ingenio y comemos lo que cazamos. Nos adaptamos a cada escenario diferente de esta “jungla” llamada Mr. Market.

Nosotros negociamos con la moneda que utilizas cuando compras. Negociamos para las empresas para las que tú trabajas. Negociamos con el oro del reloj de tu muñeca. Cuando tu te deprimes ante los primeros signos de fracaso… Nosotros disfrutamos de la adversidad. No tememos a las pérdidas, ni a hablar de ellas, ni de recuperarnos de ellas. Esos son los momentos que nos definen. La disciplina y la conciencia de uno mismo son nuestros aliados. Somos aquello que siempre quisiste ser, y estamos saliendo de las sombras… Somos Liberales. ¡Somos Traders!

Gisela Turazzini, Blackbird Bank Founder CEO.