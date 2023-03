El Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE) se reunirá este viernes de urgencia en Fráncfort para analizar el impacto de los últimos acontecimientos en la banca europea. «El consejo de supervisión se reúne para intercambiar impresiones y actualizar a los miembros sobre eventos recientes en el sector bancario», informan fuentes conocedoras del encuentro extraordinario.

Esta intervención se produce tras la subida de tipos acometida por ayer por la institución, que decidió continuar con su hoja de ruta y elevar el precio del dinero en 50 puntos básicos. Sin embargo, el organismo presidido por Christine Lagarde descartó tomar medidas excepcionales de liquidez en relación con la banca, que tiene suficientes herramientas para proveerla si fuera necesario, y añade que el sector financiero en la zona euro es resistente con fuertes posiciones de capital y liquidez.

En la rueda de prensa posterior, Christine Lagarde ha añadido que el BCE ha dado muestras de capacidad para poner en marcha medidas excepcionales de liquidez, con las que cuenta en su «caja de herramientas», en un plazo muy corto si fuera necesario. Y ha añadido que, si con eso no fuera suficiente, también ha demostrado que puede ser muy creativo.

Tras la subida de tipos del BCE, otra estadounidense fue rescatada. Los principales bancos estadounidenses han anunciado oficialmente que van a rescatar de forma conjunta al californiano First Republic Bank con una inyección de 30.000 millones de dólares, unos 28.000 millones de euros al cambio. Nada más hacerse público este anuncio, las acciones de la entidad rescatada se han recuperado un 11,42%, tras unas caídas por la mañana cercanas al 30%.

Según el comunicado hecho por los grandes bancos, «Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo anunciaron hoy que cada uno realizará un depósito no asegurado de 5.000 millones de dólares para First Republic Bank. Goldman Sachs y Morgan Stanley harán cada uno un depósito no asegurado de 2.500 millones de dólares, y BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank hará cada uno un depósito no asegurado de 1.000 millones de dólares».