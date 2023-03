First Republic Bank se desploma más de un 70% en las operaciones previas a la apertura del mercado, por las dudas sobre el riesgo de contagio tras la quiebra de SVB. La quiebra de Silicon Valley Bank sigue elevando la incertidumbre sobre los bancos de Wall Street. La intervención el pasado viernes de la entidad especializada en financiar a start-up, que ya ha contagiado a Signature Bank, ha puesto ahora en el foco a First Republic Bank.

First Republic dijo en un comunicado a última hora del domingo que tenía más de 70.000 millones de dólares en liquidez no utilizada para financiar operaciones procedentes de acuerdos que incluían a la Reserva Federal y a JPMorgan. «La capacidad de préstamo adicional de la Reserva Federal, el acceso continuado a la financiación a través del Federal Home Loan Bank y la posibilidad de acceder a financiación adicional a través de JPMorgan Chase aumenta, diversifica y refuerza aún más el perfil de liquidez existente de First Republic», remarcó el banco.

«La posición de capital y liquidez de First Republic es muy sólida, y su solvencia se mantiene muy por encima del umbral establecido para los bancos bien capitalizados. Como hemos hecho desde 1985, operamos poniendo énfasis en la seguridad y la estabilidad en todo momento, manteniendo al mismo tiempo una base de depósitos bien diversificada. First Republic sigue financiando préstamos, procesando transacciones y atendiendo plenamente las necesidades de los clientes mediante la prestación de un servicio excepcional», apuntó la entidad.

El anuncio se produjo después de que la liquidez del banco se viera bajo presión junto con otros bancos regionales después de la quiebra de SVB. First Republic, fundado en 1985 y con sede en San Francisco, tiene 212.600 millones de dólares en activos, con datos a enero.