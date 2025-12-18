El Banco Central Europeo (BCE) se ha atrincherado y ha mantenido los tipos de interés sin cambios en la recta final del año y mantiene la tasa de depósito en el 2,00% por cuarta vez consecutiva ante mayor solidez económico en Europa. La decisión del Consejo de Gobierno, la última del año, ha estado en línea con las expectativas de los analistas, que no contemplaban grandes movimientos por parte de la entidad. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dará comentarios sobre la decisión del banco central sobre las 14.45 horas (hora peninsular española) este jueves, además de sus perspectivas macroeconómicas para el espacio comunitario.

El BCE ha revisado a la baja sus previsiones de inflación para 2026, donde ahora anticipa un 1,9% para el próximo año y un 1,8% en 2027, ambos siendo por debajo del 2% que fija como objetivo la entidad monetaria. Es decir, han logrado contener el alza de los precios. Por otro lado, la entidad ha señalado que prevé que el crecimiento económico «sea más fuerte que en las proyecciones de septiembre», impulsado especialmente por la demanda interna. En concreto, para 2026, ven una ralentización de crecimiento en la zona comunitaria hasta el 1,2% en 2026 y el 1,4% de cara a 2027.

Isabel Schnabel, miembro del Consejo Ejecutivo del BCE, ha tenido a los mercados en vilo ante la posibilidad de que en 2026 se produzcan subidas de los tipos de interés, tras sus comentarios a la agencia Bloomberg en los que afirmaba sentirse «cómoda» con la próxima decisión de subir los tipos. La economista ha defendido una política más restrictiva. «Tanto los mercados como los participantes en la encuesta esperan que la próxima medida en materia de tipos de interés sea una subida, aunque no en un futuro próximo», ha recalcado.

No obstante, Schnabel, considerada una de las voces más restrictivas (hawkish, en la jerga anglosajona) dentro del BCE, también ha aplaudido que el crecimiento económico en la zona euro «ha sido mucho más resistente de lo que cabría esperar ante la mayor perturbación del orden comercial internacional desde la Segunda Guerra Mundial», manifestó en la misma entrevista.

Luis Merino, responsable de renta fija, mixtos.y fondos de la gestora del Grupo Santalucía, no descarta una subida de los tipos de interés tras los comentarios de Schnabel. «Isabel Schnabel, con su línea dura habitual, aboga por incrementos en un futuro próximo, lo que ha elevado la probabilidad de subidas de tipos para finales de 2026», ha explicado. «La reunión viene precedida por declaraciones algo contradictorias por parte de miembros del Consejo de Gobierno sobre el sesgo futuro de la política monetaria».