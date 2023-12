El informe publicado este jueves por el Banco de España caracterizando las empresas receptoras de los fondos europeos Next Generation EU (NGEU) da un nuevo tirón de orejas a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez: «Al verse beneficiadas en menor medida las empresas más pequeñas, más restringidas financieramente y con mayor potencial de crecimiento, el impacto de los fondos NGEU podría ser menor a largo plazo». Varios expertos en fondos europeos consultados por OKDIARIO, determinan que ello significará que «las pequeñas y medianas empresas (pymes) que no tienen capacidad financiera, dejen de hacer inversiones».

Así lo entiende José Ramón Riera, presidente de De Madrid a Europa, una empresa precisamente especializada en asesorar a mercantiles españolas en la tramitación de las subvenciones con fondos europeos: «Fueron definidos para ayudar a salir de la pandemia» y que, del total de los 140.000 millones que se adjudicaron a España entre subvenciones y préstamos, «sólo ha recibido 37.000, aunque deberíamos haber recibido 10.000 millones más, pero están parados».

De acuerdo con el informe, las subvenciones de estos fondos europeos concedidas a grandes empresas presentan, en promedio, importes de hasta 9 veces mayores que los de las subvenciones otorgadas a entidades que cuentan con entre 50 y 250 empleados. En cuanto a las adjudicatarias de licitaciones asociadas al NGEU, el Banco de España ha subraya que presentan un mayor tamaño, una mayor productividad y unas mejores condiciones de acceso a la financiación bancaria, tanto respecto a las empresas no adjudicatarias de licitaciones públicas como respecto a las empresas adjudicatarias de otras licitaciones no vinculadas al NGEU.

Para el economista, esto pone de manifiesto «la enorme dificultad de la Administración Pública española para asignar este tipo de fondos». También, las «las auditorías que van a recibir» para justificar «a quién se le ha entregado». «Al final, lo que se ha hecho ha sido asignar grandes importes a grandes empresas» lo que, según el Banco de España, se espera favorezca «el desarrollo económico del país».

Por su parte, Juanma Revuelta, CEO de la Fundación Finnova, con sede en Bruselas y España, que trabaja para la promoción y el desarrollo de la innovación y el emprendimiento en la UE; tilda de «muy preocupante que en el campo de licitaciones y contrataciones públicas se hayan derecho de mayor tamaño», o sea, «que restringen el acceso a las pymes».

Sánchez riega al sector público

La otra gran preocupación es que estos fondos europeos se queden sólo en manos de las instituciones públicas. De hecho, tal y como adelantó este periódico a principios del presente diciembre, sólo 39 de los 100 mayores perceptores de fondos europeos son privados.

En este sentido, Revuelta que los fondos NGEU «van a tener difícil cumplir su primer objetivo, que es ayudar a transformar el modelo productivo» pues «una gran parte del dinero se ha ido a empresas públicas como Televisión Española» o «Puertos del Estado». Así, «en el sector privado de España ,más del 90% de las empresas son pymes y exceptuando el kit digital, que aunque se ha ejecutado tarde, ha ayudado a grandes empresas proveedoras de servicios digitales, por ejemplo Telefónica».

El experto subraya también la «penalización por sectores» que resalta el informe del Banco de España: «Casi nada va al sector primario, que son sectores que están que están sufriendo muchísimo el el incremento de costes, de producción de energía y de materias primas. Y esto, lo que va a abocar, es al cierre de explotaciones ganaderas», para «tener más macro macrogranjas». Es decir, el modelo productivo opuesto a la supuesta defensa verde de los socios de Gobierno de Pedro Sánchez.

También, «el otro sector castigado en este informe es el hostelero y y el turismo,», los que a su vez más han sufrido por la pandemia. Para el consejero delegado de Finnova, «es ridículo, no se acerca para nada a la contribución en términos de empleo y y PIB (Producto Interior Bruto)».

Devolución de los préstamos ICO

A lo anterior, se agrega que «muchas de las pymes españolas arrastran tienen que afrontar la la devolución de las préstamos ICO», los concedidos por el banco público adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, las circunstancias acarreadas por el periodo Covid.

«Si no han recibido ayudas Next Generation, pues no podrán hacer frente, entrarán en disolución y y quiebra». Para revuelta,»esto es una evidencia de que estos fondos no van a ayudar a transformar la economía», a lo que se une «la última propuesta de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea: reducir un 11% el el el presupuesto del Horizon Europe». Es decir, «reducir el presupuesto de este proyecto o de este programa si va en contra de la transformación del modelo económico».

Por su parte, Riera riera mira al futuro: «Veremos en los resultados del año que viene, cuando de verdad empiecen a materializarse los resultados, si esos 37.000 millones sirven para generar entre un 2,5% y un 2,7% del crecimiento del PIB».