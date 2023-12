Banco de España avisa sobre lo que pasa si no sigues estos consejos a la hora de pagar con el móvil: te puede salir muy caro

El uso creciente de la tecnología NFC en los pagos móviles brinda una gran al pagar en los comercios. Sin embargo, se deben tomar precauciones para garantizar la seguridad. En este contexto, el Banco de España ha difundido una serie de consejos a través de su portal Cliente Bancario para proteger las cuentas bancarias y evitar el acceso no autorizado al dinero al realizar pagos NFC desde el móvil.

El pago a través de aplicaciones móviles está ganando popularidad entre la población. Según un estudio del Banco de España, en 2022, un 4,6% de los ciudadanos en el país realizaban pagos habituales con el teléfono o reloj. Este año, el uso diario de estas aplicaciones ha aumentado significativamente, alcanzando al 8,2% de los españoles, mostrando un crecimiento notable en la adopción de esta forma de pago.

Según el ‘Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo 2023’ del Banco de España, el 26% de los jóvenes de 18 a 24 años realiza pagos diarios en establecimientos con el móvil, un aumento de tres puntos porcentuales respecto al año anterior. Sin embargo, este método de pago disminuye en otros grupos de edad, siendo apenas un 1% entre los mayores de 65 años.

En promedio, el uso diario de pagos móviles alcanza una frecuencia de una de cada diez transacciones para todos los ciudadanos. A pesar de esto, el efectivo sigue siendo el método preferido por el 65% de los españoles, un punto más que el año anterior, mientras que el uso de tarjetas se mantiene sin cambios en el 32%.

Consejos del Banco de España para pagar con el móvil

El pago mediante el teléfono móvil se realiza a través de una tecnología contactless utilizando comunicación de campo cercano (NFC), que permite realizar transacciones sin necesidad de efectivo o tarjetas físicas, según explica el Banco de España (BdE). Para efectuar pagos con este dispositivo, se utiliza una cartera digital o «wallet», donde se guardan de manera segura las tarjetas bancarias registradas. La seguridad de esta cartera se puede reforzar con funciones adicionales como un patrón de desbloqueo, pin, huella dactilar o reconocimiento facial.

Sistema de bloqueo

Un aspecto fundamental, aplicable incluso si no se realizan pagos con el móvil, es configurar un sistema de bloqueo en el dispositivo para proteger la información personal. Esto es crucial y generalmente es un requisito imprescindible en las aplicaciones de pago móvil.

Autentificación de doble factor

Si es posible, se recomienda configurar una autenticación de doble factor para acceder a la aplicación que actúa como cartera digital (como Google Pay o Apple Pay).

Límite

Además, es aconsejable establecer un límite mínimo para solicitar el código PIN y autorizar una operación. Aunque el límite predeterminado suele ser de 50 euros, reducirlo puede ayudar a mitigar los riesgos de compras no autorizadas.

Opción NFC

Otra de las recomenaciones del Banco de España es desactivar la opción NFC en el dispositivo cuando no se esté utilizando. Dispositivos de lectura NFC, como el conocido Flipper Zero, podrían acceder a los datos de pago si permitimos que nuestro móvil emita esta información, lo que podría exponer dichos datos a manos no autorizadas.

Asimismo, la entidad detalla que la configuración de la tarjeta en el móvil se realiza a través de la cartera digital o wallet, un espacio seguro donde se guardan las tarjetas bancarias. Puedes registrar la tarjeta de forma sencilla introduciendo manualmente los datos o enfocándola con la cámara del dispositivo. Para reforzar la seguridad, puedes añadir funciones adicionales como un patrón de desbloqueo, pin, huella dactilar o reconocimiento facial. Además, la tokenización de los pagos proporciona una capa extra de seguridad. Este sistema informático encripta la información de la tarjeta, ofreciendo protección adicional en las transacciones. En caso de pérdida del móvil, la tokenización evita que alguien pueda acceder a esos datos, garantizando así un nivel mayor de seguridad.