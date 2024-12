Aviso por el registro de viajeros: lo que puede pasar si no das los nuevos datos obligatorios en los hoteles

El nuevo registro de viajeros, conocido como el gran hermano de Marlaska, lleva días en el foco de la polémica por la reticencia de las empresas del sector a una medida que consiste en proporcionar al Ministerio de Interior todos los datos de los clientes que se alojen en cualquier hotel o alojamiento turístico. Esta norma entró en vigor el pasado mes de diciembre y obliga a los alojamientos a realizar un registro de los viajeros que se hospeden a través de una plataforma informática.

El pasado 2 de diciembre entró en vigor una nueva ley en la que se llevaba trabajado años en el Ministerio del Interior. Desde esta fecha, las empresas hoteleras o cualquier establecimiento turístico están obligados a recoger una serie de datos de los clientes de forma obligatoria. Desde el Gobierno se ha vendido que la idea tiene como objetivo «la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana» mientras que las críticas a esta norma se fijan en dos puntos. Por un lado, supone un embrollo burocrático a los establecimientos que tienen que hacer ese registro a través de un programa informático y también se entiende como una intromisión en lo que tiene que ver con los datos de las personas.

«El nuevo registro permite ahora recabar los datos de los usuarios de hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural o análogos; apartamentos, bungalows y otros alojamientos similares de carácter turístico, campings y zonas de estacionamiento de autocaravanas, así como operadores que presten servicios de intermediación entre la hospedería y los consumidores y plataformas digitales de reservas», informó en su día el Ministerio de Interior a través de su página web oficial.

De esta forma, desde el pasado 2 de diciembre, los 14 campos que había que rellenar a la hora de alojarse en cualquier en hotel en España, se ha convertido en 43 preguntas que estos establecimientos estarán obligados a recoger y que se realizarán a través de una plataforma informática, la aplicación ses.hospedajes, gestionada por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Así que con el objetivo de cumplir con la ley, todas las partes tendrán que realizar este registro de viajeros y en caso omiso se puede incurrir en multas por parte del hotel y la cancelación de la compra, para los viajeros que no pongan sus datos a disposición de Marlaska.

Críticas al registro de viajeros

Este registro de viajeros de Marlaska también está en el foco de la polémica por el mal funcionamiento de la aplicación. «La web está saturada, da errores, y muchas veces no se puede ni usar», dijo en su día a OKDIARIO Mereces Tejero, gerente de la CEAV, que es la patronal de las agencias de viajes. «Funciona muy mal la página web del registro de viajeros. Además, nos ha llegado un correo estándar del Ministerio de Marlaska en el que dicen que no van a responder más emails porque están saturados. Con lo cual nosotros estamos recomendando a las agencias de viajes que hagan capturas de estos errores que se dan y poder demostrar que ellos lo han intentado y que no funciona», contó a este periódico.

Este nuevo registro de viajeros también se ha encontrado con la oposición de la patronal de los hoteles, por la carga burocrática e incluso económica que conlleva para estos establecimientos. «Vamos a cumplir con la normativa, porque tenemos que hacerlo. Pero al mismo tiempo vamos a intentar, pues ir a tribunales si se puede, para intentar tirar todas esas cosas que consideramos que son injustas o que no están en el marco de la legalidad europea», aseguró en su día Jorge Marichal, el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos

Las preguntas del nuevo registro de viajeros

Estos son los datos que será obligatorio aportar por todas las partes a la hora de registrar una nueva alta en un hotel o cualquier alojamiento turístico. Esto tendrá que ser de obligado cumplimiento por ley y en caso de realizarse la persona en cuestión no podrá alojarse. Las empresas hoteleras también pueden incurrir en multas económicas en caso de no aportar la documentación requerida. También habrá que ver lo que dicte la Unión Europea, que podría posicionarse en contra de este gran hermano.

Datos de la empresa arrendadora

Nombre o razón social del titular.

CIF o NIF.

Municipio.

Provincia.

Teléfono fijo y/o móvil.

Dirección de correo electrónico.

Web de la empresa.

Url para identificar el anuncio.

Datos del establecimiento

Tipo de establecimiento.

Denominación.

Dirección completa.

Código postal.

Localidad y provincia.

Datos de los viajeros

Nombre.

Primer apellido.

Segundo apellido.

Sexo.

Número de documento de identidad.

Número de soporte del documento.

Tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE).

Nacionalidad.

Fecha de nacimiento.

Lugar de residencia habitual: dirección completa, localidad y país.

Teléfono fijo.

Teléfono móvil.

Correo electrónico.

Número de viajeros.

Relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad).

Datos de la transacción