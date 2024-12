El registro de viajeros entra en vigor este lunes 2 de diciembre. Sin embargo, todo el sector del turismo está en contra y pide su aplazamiento. Desoyendo a toda esta oposición, el Ministerio de Marlaska ha decidido seguir adelante con este Real Decreto. No obstante, representantes del sector del turismo, como Ceav y Cehat, ya han manifestado su intención de acudir a los tribunales para echar atrás este registro de viajeros, además de pelear en los juzgados las posibles sanciones para el sector como consecuencia de las fuertes exigencias de este Real Decreto.

Desde la patronal de los hoteles (Cehat), su presidente, Jorge Marichal ha defendido que irán a los tribunales: «Vamos a cumplir con la normativa, porque tenemos que hacerlo. Pero al mismo tiempo vamos a intentar, pues ir a tribunales si se puede, para intentar tirar todas esas cosas que consideramos que son injustas o que no están en el marco de la legalidad europea».

«Es probable que cuando lleguen los turistas no quieran darnos su email, ni su teléfono, que no quieran decirnos qué grado de parentesco tienen con las personas con las que estarán en la misma habitación porque en su país no lo tienen que hacer y estamos dentro de la Unión Europea», explica Marichal.

Recurrir sanciones

Desde la Confederación Española de Agencias de Viajes (Ceav) se van a recurrir las posibles sanciones: «A nosotros nos ha incluido en el Real Decreto, sin tenerlo previsto, y en la Ley Orgánica, que es la ley superior al Real Decreto. Por tanto, vamos a recurrir cualquier sanción que se imponga a cualquier asociado nuestro o la propia Orden Ministerial, si no estamos de acuerdo con ella».

«Vamos a recurrir todo lo que se pueda, porque estamos totalmente en contra de que nosotros estemos incluidos en este Real Decreto y en la futura Orden Ministerial», expone Ceav.

Se desconoce la orden ministerial

Desde Ceav aseguran que todavía no conocen el contenido de la Orden Ministerial. «No nos han mandado el texto de la Orden Ministerial, todavía tienen que evaluar los comentarios de todas las partes afectadas y redactar esta orden», defienden.

«Estamos totalmente decepcionados con la actitud del Ministerio del Interior y con la pasividad de la Secretaría de Estado de Turismo, que no nos dan tampoco ningún tipo de información. El lunes entra en vigor y no sabemos gran cosa», aclaran.

Piden un aplazamiento

Los afectados siguen teniendo muchas dudas sobre este Real Decreto. «Va a entrar en vigor el día 2 de diciembre y nuestra postura es que deberían aplazarlo de nuevo porque la plataforma no está preparada, y no se han resuelto todas las dudas legales que tenemos al respecto», afirman desde Ceav.

«Han excluido una parte de este registro, la parte de los viajes corporativos y de empresa, viajes a congresos… Pero se mantienen los viajes de vacaciones en las agencias», aseguran.