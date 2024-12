El nuevo registro de viajeros ya ha entrado en vigor desde el 2 de diciembre, pero el mismo día de su puesta en marcha la página web empezó a causar problemas y no funcionaba bien. Desde el sector del turismo denuncian que esta situación se sigue dando y que están recabando pruebas de estos errores para evitar posibles sanciones en un futuro.

Como ha explicado a OKDIARIO Mercedes Tejero, gerente de Ceav, la patronal de las agencias de viajes: «La web está saturada, da errores, y muchas veces no se puede ni usar».

«Funciona muy mal la página web del registro de viajeros. Además, nos ha llegado un correo estándar del Ministerio de Marlaska en el que dicen que no van a responder más emails porque están saturados. Con lo cual nosotros estamos recomendando a las agencias de viajes que hagan capturas de estos errores que se dan y poder demostrar que ellos lo han intentado y que no funciona. También les hemos indicado que guarden toda la documentación que les envía el Ministerio diciendo que no les pueden atender. Todo ello con el objetivo de evitar una sanción en el futuro», ha indicado Tejero.

La orden ministerial saldrá en enero

Desde el Ministerio del Interior se está elaborando una orden ministerial que tiene el objetivo de corregir algunos errores del Real Decreto, pero todavía va a tardar. «Lo hemos confirmado con Interior y va a tardar bastante más en salir el borrador o la orden ministerial en sí. Nos han dicho que más o menos para enero», aclara.

Todavía, se desconoce el contenido de esta orden ministerial. «Con respecto al contenido de la orden ministerial no sabemos nada, nos ha dicho que van a reducir datos, pero nada más», expone.

Asimismo, en los próximos días Interior sacará a audiencia pública esta orden ministerial.

A audiencia pública el registro de viajeros

El Ministerio del Interior sacará a audiencia pública en «los próximos días» la orden ministerial sobre el Real Decreto 933/2021 de registro para las empresas de hospedaje y alquiler de vehículos, y que se someterá a un periodo de audiencia pública de 15 días hábiles.

Esta decisión viene precedida de un trámite de consulta pública previa, finalizado este lunes, 16 de diciembre, que se utilizó para recabar la opinión de los sectores afectados.

En concreto, desde el sector de las agencias de viajes, las distintas patronales han pedido su exclusión de las obligaciones de información y, subsidiariamente, la de ciertos segmentos como el de congresos o reuniones (Mice) y el corporativo.

Por su parte, la Confederación Española de Agencias de Viajes (Ceav) aseguró recientemente que planteará acciones legales contra esta norma en función del texto que resulte finalmente.

Recolección de 4,5 millones de datos

Un total de 129.227 establecimientos hoteleros y del resto de actividades de hospedaje se han sumado desde 2023 hasta el pasado domingo, 15 de diciembre, a la plataforma Ses.Hospedajes, desarrollada para introducir los datos de reservas de viajes.

En particular, el número de establecimientos o empresas registradas en la herramienta queda de la siguiente manera: 44.818 apartamentos (15.851 en diciembre), 36.793 viviendas de uso turístico (18.246 en diciembre), 7.190 hoteles (2.539 en diciembre), 7.446 casas rurales (3.066 en diciembre), 1.641 empresas de alquiler de vehículos (443 en diciembre), 3.917 agencias de viajes (1.547 en diciembre) y 368 plataformas digitales (128 en diciembre).

Sumando todo, se han registrado 4,5 millones de comunicaciones de datos de personas en el último mes del año, hasta el día 15 de diciembre.