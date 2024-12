El aviso de un experto en economía a todos los que les ha tocado la lotería: «Os olvidáis…»

La Lotería de Navidad es, para millones de personas, un evento lleno de esperanza. Cada año, los españoles se reúnen frente al televisor o la radio esperando escuchar los números mágicos que cambien sus vidas. Este sorteo no sólo reparte alegría, sino también importantes sumas de dinero, como el ansiado Gordo, que este año reparte 400.000 euros al décimo ganador. Sin embargo, un conocido experto en economía, Gonzalo Bernardos, ha lanzado un mensaje claro a los afortunados: no os olvidéis de Hacienda.

En una intervención de Bernardos en el programa «Más Vale Tarde», destacó que, aunque los ganadores puedan respirar tranquilos en términos de trámites fiscales, no deben perder de vista las implicaciones tributarias del premio. «Hacienda ya se lo ha llevado», afirmó con rotundidad, recordando que las retenciones están incluidas en el pago inicial del premio de modo que no nos podemos hacer ilusiones con que vayamos a cobrar el premio Gordo al completo o cualquier otro premio que supere los 40.000 euros. De hecho, a partir de esa cifra, Hacienda se lleva un 20% con el que pocas personas cuentan y que muchas veces provoca que se lleven una sorpresa cuando al cobrar su premio en una entidad bancaria se dan cuenta que lo que se les ingresa es una cifra menor. Por ejemplo, en el caso del Gordo en realidad, lo que se ingresa son 328.000 euros. De este modo, el economista deja claro que Hacienda hace su trabajo y descuenta ese porcentaje a cada premio superior a la cifra indicada de modo que es algo que no podemos olvidar nunca.

El aviso de un experto a todos los que les ha tocado la lotería

Uno de los aspectos clave que subrayó Bernardos es que los premios de la Lotería de Navidad están sujetos a un gravamen especial del 20%. Este porcentaje se aplica únicamente a las cantidades que superan los 40.000 euros, dejando este importe inicial exento de impuestos. Esto significa que el ganador del Gordo, con 400.000 euros, realmente recibirá 328.000 euros tras la retención, ya que Hacienda se queda con 72.000 euros.

Para el segundo premio, dotado con 125.000 euros, la retención es algo menor. Se tributan los 85.000 euros que superan los 40.000 exentos, lo que resulta en un pago de 17.000 euros al fisco y un neto para el ganador de 108.000 euros. Los premios inferiores al cuarto lugar, en cambio, no están sujetos a esta retención, ya que no alcanzan el umbral de los 40.000 euros.

Teniendo esto en cuenta, el experto quiso tranquilizar a los ganadores asegurando que no tendrán que realizar trámites adicionales respecto a estas retenciones, ya que la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) se encarga de descontar el impuesto al momento del pago. Sin embargo, también dejó claro que este dinero que queda en manos del ganador debe gestionarse con cabeza.

Bernardos insistió en que una de las grandes equivocaciones que cometen muchas personas es no planificar el uso de los premios. «De lo que te queda, si tienes el décimo repartido, os lo repartís y os olvidáis de todo», explicó. Este recordatorio pone en evidencia la importancia de mantener una visión realista del premio neto y evitar asumir compromisos financieros desproporcionados.

¿Qué ocurre con los premios menores?

Para los premios inferiores a 40.000 euros, no hay retenciones fiscales. Esto incluye tanto los cuartos premios como los más pequeños. Por ejemplo, si ganas un premio de 20.000 euros, esa cantidad llega íntegra a tu cuenta. Aunque puede parecer una cantidad modesta en comparación con los grandes premios, sigue siendo un ingreso significativo que puede aprovecharse bien con una buena planificación.

La importancia de una gestión responsable del dinero

Ganar la lotería es una experiencia emocionante, pero el aviso del experto es claro: no perder de vista la gestión económica es fundamental. Los premios de la Lotería de Navidad, aunque generosos, no son una cifra ilimitada. Invertir, ahorrar o pagar deudas son estrategias inteligentes que pueden transformar ese golpe de suerte en una mejora real y duradera de la situación financiera.

Por último, es aconsejable que los ganadores consulten a expertos financieros si no tienen claro cómo gestionar el dinero. Una asesoría profesional puede marcar la diferencia entre disfrutar del premio a largo plazo o dilapidarlo en poco tiempo.

Números premiados en la Lotería de Navidad 2024

Para quienes aún no hayan revisado su décimo, aquí está el resumen de los principales premios de este año. Si eres uno de los afortunados, recuerda el consejo de Bernardos: gestiona tu premio con inteligencia. Hacienda ya ha hecho su parte, ahora depende de ti sacarle el máximo provecho a tu suerte.

Primer Premio (El Gordo):

Número: 72.480

Premio por décimo: 400.000 euros

Localidades destacadas: Logroño y Madrid

Segundo Premio

Número: 40.014

Premio por décimo: 125.000 euros

Localidades destacadas: principalmente en Valladolid, en Chipiona (Cádiz), y en las provincias de Alicante, Badajoz, Barcelona, Bizkaia, Granada, Huelva, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Pontevedra y Valencia.

Tercer Premio

Número: 11.840

Premio por décimo: 50.000 euros

Localidades destacadas: Bilbao y varias localidades valencianas

Cuartos Premios

Números: 77.768 y 48.020

Premio por décimo: 20.000 euros

Quintos Premios

Números: 37.876, 72.853, 74.778,

45.456, 45.225, 97.345, 75.143 y 60.622

Premio por décimo: 6.000 euros

Además de estos premios principales, se han repartido numerosas «pedreas» de 1.000 euros al décimo y otros premios menores. Puedes consultar tu premio aquí. Recuerda que en el caso de ser premiado, tienes tres meses desde la celebración del sorteo para cobrarlo.